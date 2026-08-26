РДДА в Казани: деловая программа, звездные спикеры и новый спецпроект

Меньше двух недель остается до открытия международной выставки РОССИЙСКИЕ ДНИ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ в Казани, где будут представлены более 200 брендов в следующих категориях: декоративные материалы для стен, мебель и предметы декора, освещение и электроустановочное оборудование, напольные покрытия, двери, остекление, сантехника, климатические системы, керамическая плитка, камень, бани, камины, встроенная техника, солнцезащитные системы, а также комплексное оснащение интерьеров

Фото: предоставлено пресс-службой выставки РОССИЙСКИЕ ДНИ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ

Рассказываем, кто станет участником деловой программы и о чем будут говорить эксперты.

Первый день Форума откроет архитектор, основатель бутик-бюро Neva Interiors, эксперт в области премиального жилья — Алина Евгеньева. На лекции «Эргономика и эстетика: как планировка продает премиальный интерьер» Алина на примере квартир ЖК «Академик» покажет, как планировка становится отражением образа, ритма и качества жизни современных покупателей премиум-сегмента.



Анастасия Рощина — бренд-маркетолог с 10-летним опытом, основатель коммуникационного агентства be[büro] (Москва).

Тема: «Не конкуренты! Как построить позиционирование и отстройку в дизайн-бизнесе с помощью аутентичности».

Поговорим о том, как выстроить сильное позиционирование, отстроиться от конкурентов и превратить свою уникальность в главный инструмент привлечения клиентов.



Наталья Преображенская — шеф-дизайнер (Москва).

Тема: «Рилс-кемп. Почему дизайнеры сдаются быстрее строителей».

Честный разговор о выгорании, профессиональных кризисах и психологической нагрузке в профессии. Как не потерять себя в бесконечных проектах и оставаться в ресурсе.

Влад Седов — архитектор, основатель бюро LINES (Санкт-Петербург).

Тема: «Дизайн-бюро в премиум-сегменте: клиенты, проекты, продвижение».

Влад поделится практическими инструментами построения рентабельного бизнеса: от управления клиентским сервисом в премиум-сегменте до привлечения лояльной аудитории. Также он расскажет, как отслеживать рыночные изменения и адаптировать стратегию под актуальные тренды.



Отдельный блок деловой программы — дискуссия о том, что сегодня означает «премиум» в девелопменте.

Ключевые вопросы для обсуждения: ЖК класса «Премиум» — закрытый клуб для своих или новая точка роста городской среды? Как выбираются материалы для ЖК, площади, МОПы, ландшафт, название, легенда. Как ЖК выбирают дизайнеров?

Планировка: почему рынок строит одно, а люди хотят другое. Почему дизайнеры хотят все переделать. Какие тренды в планировках сегодня актуальны?

Среди участников: Делюс Сиразетдинов, Арсен Хаиров и другие.

Второй день Форума (10 сентября) начнется с лекции казанского дизайнера интерьера, руководителя дизайн-студии Albina Muna — Альбины Мухаметшиной.

Тема: «База против трендов: строим актуальный интерьер на долгие годы».

Как не гнаться за сиюминутными модными решениями, а создавать пространства, которые останутся красивыми и удобными спустя годы. Баланс классики, функциональности и современных трендов.



Игорь Куркин — стилист, дизайнер интерьера (Москва).

Тема: «Идеальная планировка».

Практические приемы и профессиональные лайфхаки от мастера планировочных решений.

Карина Чурикова — дизайнер интерьера, амбассадор бренда Aquafloor (Москва).

Тема: «Aquafloor — пол, который не слышно… Но видно!».

О современных напольных покрытиях, их эстетике, звукоизоляции и практичности. Как выбрать пол, который будет работать на образ интерьера и на комфорт жизни.

Кирилл Кухарчук — дизайнер, архитектор (Беларусь).

Тема: «Меняющийся мир дизайна: ориентиры. Маяки. Дорожные карты».

Философский и практический взгляд на эволюцию профессии. Куда движется дизайн, какие ориентиры остаются неизменными, а какие требуют переосмысления.

Открытый разговор второго дня форума: «Неудобные вопросы о дизайне интерьеров: образование, цена, клиенты, ИИ, бонусы.»

В третий день форума выступит Ольга Косырева — дизайн-критик, эксперт (Москва).

Тема: «Уроки моего ремонта: выбор, перспективы, нюансы».

Личный профессиональный опыт через призму собственного ремонта. Как принимать решения, на что обращать внимание при выборе материалов и подрядчиков и какие уроки стоят дороже любых учебников.

Ленар Ризванов — плиточник-универсал, блогер, спикер спецпроекта «ДНИ МАСТЕРОВ».

Тема: «Дизайнер и мастер. Идеальный тандем».

Поговорим о том, как выстроить эффективное взаимодействие между теми, кто придумывает, и теми, кто воплощает. Главные точки соприкосновения, типичные ошибки и правила продуктивной работы на объекте.



Открытый разговор третьего дня: «Ответственность на стройке»

Ключевые вопросы для обсуждения: с чего начинаются конфликты на стройке? Чаще всего с того, что дизайнер и строитель по-разному понимают слово «хорошо». Главный источник проблем на объекте — не стыки материалов, а стыки людей. Как принимать решения, когда все идет не по плану?

Участники: Ленар Ризванов, Семен Макарчиков, Диана Яруллина, Кирилл Кухарчук.



Также посетители смогут протестировать новые технологии, познакомиться с поставщиками, получить реальный доступ к заказчикам и на практике разобраться в тонкостях работы с материалами на новой площадке спецпроекта «ДНИ МАСТЕРОВ». Это уникальное пространство, где можно не просто посмотреть, а попробовать, поучаствовать и задать вопросы экспертам.



Ключевые темы мастер-классов:

Монтаж и типы замков кварц-виниловых покрытий.

Установка теневых профилей и плинтусов.

Реставрация паркета и удаление сложных пятен.

Декоративные штукатурки и краски с необычными эффектами.

Монтаж полиуретановых и дюрополимерных изделий.

Монтаж кварцевого паркета и подготовка основания.



Место проведения:

Дворец единоборств «Ак Барс» (г. Казань, ул. Фатыха Амирхана, д. 1г).



Даты и время:

9 сентября — с 10:00 до 19:00

10 сентября — с 10:00 до 19:00

11 сентября — с 10:00 до 17:00

Вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте Форума.

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