В Казани представят российско-китайский спектакль

Артисты Татарстана и провинции Сычуань представят совместную постановку на форуме «РОСТКИ»

Фото: Артем Дергунов

На Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество», который пройдет в Казани с 16 по 19 августа, состоится премьера совместного российско-китайского театрального проекта. Спектакль создан объединением «Алиф» (режиссер Туфан Имамутдинов, хореографы Нурбек Батулла и Марсель Нуриев) совместно с творческими партнерами из китайской провинции Сычуань.

— Особенностью постановки станет ее драматургическая структура, построенная вокруг жизненного пути человека — от рождения до смерти. Через мифы, легенды, ритуалы, музыку и танец создатели спектакля формируют единое художественное пространство, в котором раскрываются темы культурной памяти, преемственности поколений и универсальных человеческих ценностей, — сообщает пресс-служба форума.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Татарстана и раиса республики. В основе постановки — творческий диалог между культурой татарского народа и традициями народа И (ицзу) из Сычуани.

В Казани спектакль покажут 18—19 августа, а в ноябре его представят на Международном театральном фестивале в городе Сичан. Режиссер Туфан Имамутдинов отметил, что работа над проектом показала, насколько близкими могут быть традиции и мировоззрение народов Татарстана и Сычуани.

Ранее сообщалось, что в рамках форума состоится панельная сессия «Правовой мост» по гармонизации стандартов судебной экспертизы двух стран.

Вадим Вахрушев