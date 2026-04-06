18–19 апреля в Казани пройдет Volga Fashion Show

Впервые в рамках Volga Fashion Show в Казани состоится индустриальный показ рабочей униформы

Фото: Реальное время

18–19 апреля в Казани пройдет Volga Fashion Show (16+) — масштабное событие, объединяющее дизайнеров, бренды, экспертов индустрии и широкую аудиторию, интересующуюся современной модой. Впервые в рамках Volga Fashion Show в Казани состоится индустриальный показ рабочей униформы, объединивший представителей крупнейших работодателей города и региона. В показе примут участие сотрудники мэрии Казани, а также будут продемонстрированы костюмы официантов мультимедийного гастротеатра «Калейдоскоп» и сотрудников ведущих казанских отелей.

Проект направлен на повышение престижа рабочих профессий и формирование современного имиджа специалистов различных отраслей. Новая униформа, разработанная с учётом актуальных тенденций моды и функциональных требований, будет представлена на подиуме в формате динамичного шоу.

На Volga Fashion Show будут представлены коллекции студентов, созданные под руководством ведущих преподавателей Института легкой промышленности моды и дизайна. Организаторы подчеркивают, что так выстраивают связь между образованием и индустрией, вовлекая молодых специалистов в реальные проекты.

Реальное время / realnoevremya.ru

«Мы впервые объединяем на подиуме Volga Fashion Show представителей городской администрации, крупного бизнеса, индустрии гостеприимства и ВУЗа Казани. Наш индустриальный показ — это заявление о ценности труда, профессионализма и современности каждой профессии. Мы хотим показать, что рабочая форма — это не только элемент корпоративной культуры, но и важная часть имиджа города, отражающая его динамику и открытость к новому», — отмечает Ирина Заболотская, генеральный продюсер Volga Fashion Show.

На подиуме будут представлены коллекции дизайнеров из Самары, Перми, Санкт-Петербурга, Иркутска. Актуальные дизайнерские решения, отражающие современные тренды, и новые подходы к визуальному языку моды продемонстрируют и казанские бренды.

Программа 18 апреля включает сразу несколько форматов.

С 15:00 для жителей Казани откроется маркет локальных брендов и дизайнерских проектов. Вход на маркет свободный, что делает событие доступным для широкой аудитории и создает открытую городскую среду вокруг моды.

С 18:00 до 22:00 состоится основная программа — показы коллекций взрослых и детских брендов.

19 апреля пройдет деловая программа Volga Fashion Show. В рамках дня запланированы лекции, встречи с экспертами индустрии, обсуждение актуальных вопросов модного бизнеса и профессиональное общение участников.

Программа и билеты на сайте организатора.