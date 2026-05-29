В Татарстане пройдет художественный фестиваль «Мой папа — Герой»

Фото: взято в телеграм-канале Ильи Вольфсона

В Республике Татарстан готовятся к запуску детского республиканского художественного фестиваля «Мой папа — Герой». Старт проекта будет приурочен ко Дню защиты детей. Об этом в своих аккаунтах в соцсетях рассказывает депутат Государственной Думы РФ от Татарстана Илья Вольфсон.

— В прошлом, 2025 году мой товарищ и коллега по Государственной Думе Сергей Колунов провел в Подмосковье первый в России такой фестиваль. Его итогом стала выставка пронзительных детских работ, которая с большим успехом прошла прямо в стенах Госдумы. Идея оказалась настолько сильной и правильной, что стало очевидно: ее обязательно нужно масштабировать, — объясняет депутат идею фестиваля.

В рамках фестиваля дети участников СВО (7—17 лет) будут писать портреты своих отцов. В этом им будут помогать профессиональные наставники. В данный момент записываются авторские видеоуроки, по которым дети смогут работать на площадках домов культуры и школ искусств по всему Татарстана.

Все лето, с июня по август, творческие мастер-классы пройдут в муниципальных районах Татарстана и в Казани. В августе готовые работы украсят районные выставки. В первой декаде сентября будут отобраны 50 самых сильных работ, которые будут выставлены в итоговой экспозиции в Национальной библиотеке Республики Татарстан.

— В этом фестивале мы постарались объединить несколько смыслов: воспитание патриотизма, уважение к подвигу наших бойцов и внимание к их семьям. Мне кажется, что такое художественное осмысление поможет детям укрепить связь между поколениями и сохранить семейную память. Запуская этот проект в Татарстане, мы стремимся создать пространство, где каждый ребенок сможет выразить гордость за своего отца-защитника, а рисунки станут частью нашей общей истории о Победе, мужестве и любви к Родине. Я искренне благодарен нашей большой команде соорганизаторов, без которых этот проект был бы невозможен: Минкультуры и Минмолодежи РТ, региональным отделениям «Единой России» и «Движения первых», фонду «Защитники Отечества» и, конечно, главам наших муниципалитетов, — пишет Илья Вольфсон.