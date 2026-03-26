Пленарная сессия по коммуникациям «Медийщик Татарстана» пройдет на форуме «ЭНЕРГОПРОМ-2026»

В рамках деловой программы Казанского международного электроэнергетического форума «ЭНЕРГОПРОМ-2026» АО «Татэнергосбыт» проведет пленарную сессию по коммуникациям «Медийщик Татарстана»

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Татэнергосбыт»

В мероприятии запланировано участие руководителей пресс-служб и отделов по рекламе и маркетингу предприятий республики, а также государственного сектора. Впервые компания собрала медийщиков республики на площадке МВЦ «Казань Экспо» в апреле прошлого года.

В этом году в рамках форума запланирована:

Пленарная сессия (2 апреля, 10:00—11:20).

Панельная дискуссия (2 апреля, 11:30—13:00).

Пленарная сессия будет посвящена теме: «Кадры в медиа: проблемы, решения, перспективы».

В числе спикеров: пресс-секретарь Министра энергетики РФ Рустам Алыпкачев, заместитель генерального директора — технический директор АО «Новосибирскэнергосбыт» Александр Михайлишин, пресс-секретарь раиса РТ Лилия Галимова, первый заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Ильдар Миргалимов, руководитель аппарата исполкома г. Казани Булат Алеев, мэр г. Бугульма Дамир Фаттахов.

Панельная дискуссия соберет практические решения в отрасли и будет проходить под темой: «Коммуникация инхаус & аутхаус. Кейсы и стратегии».

В числе спикеров: менеджер по внешним коммуникациям СИБУРа в Казани Рустам Кильсинбаев, глава Новошешминского района Егор Тарнавский, директор по коммуникациям ГК СМУ-88 Айрат Габдулбаров, сооснователь, режиссер и продюсер креативного агентства продакшн «Громкие рыбы» Тимур Исмаев, директор консалтингового агентства «Площадь свободы» Алсу Хафизова и директор медиакомпании «Реальное время» Анна Саушина. Модератор пленарной сессии и панельной дискуссии — руководитель пресс-центра АО «Татэнергосбыт» Альфия Галимова.

Информационными партнерами мероприятия выступят: «Татмедиа», «Реальное время», «Бизнес ФМ», Медиагруппа «РИМ».

Регистрация на мероприятие на сайте «Татэнергосбыт» или через систему Timepad. Количество бесплатных мест ограничено.

В.О. 18+