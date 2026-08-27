Сеть ТАИФ-НК АЗС принимает участие в ТНФ-2026

Форум проходит в Казани на площадке Международного выставочного центра «Казань Экспо»

Фото: Сергей Козлов

Одна из крупнейших в Татарстане и Поволжье сетей автозаправочных станций — «ТАИФ-НК АЗС» принимает участие в стартовавшем в Казани на площадке Международного выставочного центра «Казань Экспо» Татарстанском нефтегазохимическом форуме и специализированной Международной выставке «Казань: нефть, газ, химия». Экспозиция компании развернута на едином стенде Группы ТАИФ.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Сеть АЗС ТАИФ-НК имеет достаточно хорошую положительную динамику по развитию. Мы прирастаем по объемам продаж ежегодно. И в настоящий момент также демонстрируем устойчивый рост. И мы на этом не останавливаемся, ожидаем более сильные показатели, — в интервью «Реальному времени» сообщил заместитель генерального директора ООО «ТАИФ-НК АЗС» по коммерции Наиль Шайдуллин.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

— Могу заверить, что сеть АЗС ТАИФ-НК реализует исключительно продукт класса Euro-5. Это касается и автобензина, и дизельного топлива производства завода ТАИФ-НК, входящего в ГК ТАИФ. Мы уверены в качестве — контроль выпускаемой продукции производится многократно как в процессе производства, так и при отгрузке в сеть, и потому все потребители могут быть спокойны заезжая и заправляясь на АЗС ТАИФ-НК, — подчеркнул Наиль Шайдуллин.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Уверены в компании и в качестве сопутствующих товаров. Ассортимент нетопливной группы также постоянно дополняется. В сети чутко реагируют на пожелания и запросы посетителей.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Наличие ретейла позволяет заправочной сети стабильнее проходить непростые топливные ситуации. Я не назову это кризисом. Наличие собственной сети позволило в силу максимальных наших возможностей обеспечить наличие топлива в сети АЗС, прежде всего Республики Татарстан. Чтобы еще больше снизить любые возможные риски, мы разрабатываем план модернизации сети «ТАИФ-НК АЗС», увеличения ее проливной способности по реализации моторных автомобильных топлив, а также, самое главное, повышения качества обслуживания и доступности для населения, — подчеркнул генеральный директор АО «ТАИФ» Тимур Шигабутдинов.

Реклама ООО «ТАИФ-НК АЗС». Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Арсений Фавстрицкий