Тренды рынка новостроек Казанской агломерации обсудят на Урбан Конференции

16:02, 28.01.2026

На мероприятие приглашены лидеры рынка недвижимости, представители власти и журналисты

Фото: предоставлено пресс-службой «Урбан Медиа»

6 февраля в Казани пройдет четвертая Урбан Конференция — одно из ключевых событий строительной отрасли. Участников ждут анализ рынка новостроек Казанской агломерации, дискуссия о применении ИИ в маркетинге и лидогенерации, а также церемония вручения премии «Застройщик года».

Среди приглашенных гостей — министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, директор Института пространственного планирования РТ Олег Григорьев, главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина и многие другие. Также к конференции присоединятся представители застройщиков и СМИ.

Перед участниками выступят:

  • Аналитик Урбан Медиа, руководитель компании DyVa Марат Идиатуллин с докладом «Рынок новостроек Казани: итоги 2025-го и тренды на 2026-й»;
  • Основатель digital-агентства AviGroup Анна Ивченко с докладом «Нейровидимость застройщиков: как покупатели ищут ответы в ИИ и как это меняет рынок»;
  • Продукт-менеджер по сухому строительству компании «Кнауф» Максим Владимиров с докладом «Современные решения Knauf в строительстве»;
  • Руководитель отдела концептуального проектирования Devision Антон Патракеев с докладом: «Ликвидное проектирование жилых комплексов: алгоритмы и успешные практики».

Завершится вечер церемонией награждения лауреатов премии «Застройщик года». Победителей определят в номинациях:

  • Лучший ЖК премиум-класса;
  • Лучший ЖК бизнес-класса;
  • Премьера года;
  • Лучший проект года;
  • Лучший ЖК комфорт-класса;
  • Лучший малоэтажный ЖК;
  • Лучшая концепция благоустройства;
  • Лучший застройщик Казани.

Итоги премии подведут на основе экспертной оценки.

