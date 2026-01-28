Тренды рынка новостроек Казанской агломерации обсудят на Урбан Конференции
На мероприятие приглашены лидеры рынка недвижимости, представители власти и журналисты
6 февраля в Казани пройдет четвертая Урбан Конференция — одно из ключевых событий строительной отрасли. Участников ждут анализ рынка новостроек Казанской агломерации, дискуссия о применении ИИ в маркетинге и лидогенерации, а также церемония вручения премии «Застройщик года».
Среди приглашенных гостей — министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, директор Института пространственного планирования РТ Олег Григорьев, главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина и многие другие. Также к конференции присоединятся представители застройщиков и СМИ.
Перед участниками выступят:
- Аналитик Урбан Медиа, руководитель компании DyVa Марат Идиатуллин с докладом «Рынок новостроек Казани: итоги 2025-го и тренды на 2026-й»;
- Основатель digital-агентства AviGroup Анна Ивченко с докладом «Нейровидимость застройщиков: как покупатели ищут ответы в ИИ и как это меняет рынок»;
- Продукт-менеджер по сухому строительству компании «Кнауф» Максим Владимиров с докладом «Современные решения Knauf в строительстве»;
- Руководитель отдела концептуального проектирования Devision Антон Патракеев с докладом: «Ликвидное проектирование жилых комплексов: алгоритмы и успешные практики».
Завершится вечер церемонией награждения лауреатов премии «Застройщик года». Победителей определят в номинациях:
- Лучший ЖК премиум-класса;
- Лучший ЖК бизнес-класса;
- Премьера года;
- Лучший проект года;
- Лучший ЖК комфорт-класса;
- Лучший малоэтажный ЖК;
- Лучшая концепция благоустройства;
- Лучший застройщик Казани.
Итоги премии подведут на основе экспертной оценки.
В.О. 18+
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».