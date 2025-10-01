В Москве пройдет конференция, посвященная управлению командами в эпоху ИИ

Авито Тех, технологическая дочерняя компания Авито, проведет масштабную конференцию avito.tech.conf, посвященную лидерству и управлению командами в эпоху искусственного интеллекта и цифровых трансформаций. Событие состоится 17 октября в Москве, в пространстве Loft Hall #8. Участие бесплатное.

В центре внимания — трансформация роли управленцев: от автоматизации рутинных задач и новых подходов к организации процессов, развитию культуры доверия в командах и влияния ИИ на стиль и методы лидерства. Эксперты представят практический опыт управления командой из более чем 3 000 инженеров, расскажут о процессах калибровок и поделятся кейсами успешного внедрения ИИ-инструментов с измерением их реального эффекта на бизнес.

Основная программа разбита на четыре ключевых направления:

Лидерство — развитие технологических лидеров, путь менеджера, управление ресурсами.

— развитие технологических лидеров, путь менеджера, управление ресурсами. Искусственный интеллект — внедрение ИИ в разработку, проекты и управление командами.

— внедрение ИИ в разработку, проекты и управление командами. Люди — оценка сотрудников, эмпатичное лидерство.

— оценка сотрудников, эмпатичное лидерство. Процессы — адаптация к изменениям, работа в условиях ограничений.

Эксперты покажут работающие сценарии применения ИИ: агрегацию технологического ландшафта, автоматизацию рутинных задач и внедрение «агентских» режимов с готовыми процессами. Конференция поможет участникам выработать четкие алгоритмы внедрения ИИ-инструментов в команде и стратегии использования генеративных технологий в разработке продуктов.

Другой ключевой темой конференции станет карьерный путь от инженера до руководителя: необходимые компетенции, развитие системного мышления и демонстрация управленческого потенциала. Процессы оценки сотрудников обсудят на панельной дискуссии — от разработки справедливых критериев до коммуникации результатов. Эксперты ведущих российских IT‑компаний поделятся опытом калибровок и объяснят, как балансировать между объективными метриками и субъективной оценкой при сохранении доверия в командах.

— Сегодня технологические лидеры сталкиваются с вдохновляющими и непростыми вызовами одновременно. Наша цель — показать, что лидерство может строиться на эмпатии, осознанности и разумном использовании технологий. Мы задумывали avito.tech.conf как открытую площадку для разговора о будущем лидерства: как управлять командами и процессами, выстраивать культуру и эффективно интегрировать ИИ в рабочие практики, — отметил Андрей Рыбинцев, управляющий директор по искусственному интеллекту Авито.