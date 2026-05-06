На KazanForum пройдет Международный турнир молодых поваров

С 13 по 15 мая в рамках XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» состоится третий Международный турнир молодых поваров имени Юнуса Ахметзянова среди начинающих профессионалов кухни в возрасте от 16 до 25 лет.

Организаторами турнира выступают Ассоциация рестораторов и отельеров Республики Татарстан, оргкомитет KazanForum совместно с Академией молодежной дипломатии при поддержке Правительства Республики Татарстан и Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

Участие подтвердили молодые повара из 18 стран: России, Саудовской Аравии, Туниса, Марокко, ОАЭ, Катара, Сенегала, Египта, Малайзии, Индонезии, Турции, Ирана, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, а также Туркменистана и Иордании, чьи представители выступят впервые. Одни страны представлены участниками соревнования, другие вошли в состав международной судейской коллегии. В предыдущие сезоны турнир объединял участников более чем из 15 стран, что подтверждает устойчивый международный статус проекта. В этом году международный турнир пройдет уже в третий раз. В первый год победителем стал повар из Марокко Уадиду Ридуан, а в прошлом году Гран-при завоевала участница из Туниса Майсса Эль Куни.

Особенностью турнира в этом году станет так называемый формат «черного ящика» — участники получат набор продуктов непосредственно перед стартом соревнования, не зная заранее о его составе. Такой подход позволит юным профессионалам проявить техническую подготовку, скорость мышления и умение работать с незнакомыми вводными в условиях ограниченного времени.

Гости турнира увидят работу молодых шеф-поваров, а также попробуют кухни стран исламского мира в формате бенто-боксов. Блюда будут приготовлены казанскими ресторанами по аутентичным рецептам, которые привезут с собой молодые повара стран-участниц. В программе Фестиваля будут представлены кухни Татарстана, России, Узбекистана, Турции, Туниса, Малайзии, Индонезии, Ливана.

Организатор турнира, руководитель Ассоциации рестораторов и отельеров Республики Татарстан Зуфар Гаязов подчеркивает значение проекта для региональной гастрономии: «Для Казани и Татарстана турнир давно перерос рамки локального события. Сегодня это полноценная международная площадка, куда приезжают повара и члены жюри из стран ОИС. Турнир дает нашим региональным командам возможность показать русскую и татарскую кухню на одном уровне с гастрономическими школами других стран. Мы рассматриваем турнир как долгосрочный инструмент продвижения Татарстана на международной гастрономической карте».

Соорганизатор турнира, председатель Академии молодежной дипломатии Дильбар Садыкова называет турнир уникальной площадкой, где кухня становится инструментом дипломатии: «Такой обмен опытом и культурными ценностями становится важным ресурсом укрепления международных отношений. Для Татарстана это возможность показать миру открытое и уверенное молодое поколение, готовое продвигать регион и его кухню на международной арене».

В завершение каждого дня участники и гости смогут насладиться фестивалем восточных культур, в рамках которого предусмотрены разнообразные мероприятия — мастер-классы, лекции, а также музыкальные и танцевальные номера, раскрывающие богатое многообразие культур стран исламского мира.

