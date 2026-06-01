В Москве подвели итоги конкурса «Эра технологий»

В Москве завершился всероссийский конкурс «Эра технологий», прошедший в рамках Innovation Week и объединивший специалистов в сфере IT, искусственного интеллекта, цифровых решений и высоких технологий.

В Москве завершился всероссийский конкурс «Эра технологий», прошедший в рамках Innovation Week* и объединивший специалистов в сфере ИТ, искусственного интеллекта, цифровых решений и высоких технологий.

Конкурс стал площадкой для разработчиков, ИИ-инженеров, архитекторов решений, аналитиков данных, специалистов по информационной безопасности и ИТ-предпринимателей, представивших профессиональные достижения и проекты, ориентированные на развитие цифровой экономики и внедрение инновационных технологий.

Организаторы отметили высокий уровень представленных работ и растущий интерес профессионального сообщества к развитию отечественных технологических решений. Особое внимание в рамках конкурса уделялось практической значимости проектов, технологической экспертизе и потенциалу внедрения разработок в различные отрасли.

Экспертную оценку участников проводило профессиональное жюри, в состав которого вошли представители крупных технологических компаний и отраслевые эксперты. В номинации Цифровая трансформация победителем стал Константин Кислых— предприниматель, основатель и генеральный директор АО «СПК-Регион Урал», эксперт в промышленной дистрибуции и управлении цепочками поставок, в номинации Технологии в HR — Дмитрий Стрункин, создатель приложения РосМигрант. Полный список победителей можно найти на сайте премии.

