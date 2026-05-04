На конференции UserGate OpenTour в Казани обсудили внедрение межсетевых экранов нового поколения (NGFW)
Подобные обсуждения позволяют смотреть на NGFW-проект сразу с трех сторон — вендор, интегратор и заказчик
29 апреля в Казани на конференции UserGate OpenTour прошла открытая дискуссия по внедрению межсетевых экранов нового поколения (NGFW). В ней принял участие директор по развитию ГК «Умные решения» Александр Зайцев. Специалисты отрасли обсудили опыт внедрения и миграции NGFW, поговорили о типовых проблемах таких проектов.
В диалоге разобрали, как это выглядит в реальных кейсах:
- почему без обследования инфраструктуры сложно выбрать корректное решение;
- как выстраивается переход: поэтапно, с проверкой сценариев и контролем рисков;
- какую роль играет интегратор на этапе архитектуры, внедрения и передачи в эксплуатацию.
Отдельно затронули и вопрос доверия к вендору: насколько он открыт в ограничениях продукта, как выполняет обещания и реагирует на запросы уже в ходе эксплуатации.
— Основными факторами доверия как для нас, так и для заказчиков является честность и открытость вендора, умение держать слово и исполнять свои обещания. На второй план выходят технологичность, соответствие трендам и умение признавать свои ошибки, — отметил Александр Зайцев.
По его словам, подобные обсуждения позволяют смотреть на NGFW-проект сразу с трех сторон — вендор, интегратор и заказчик. А значит, можно заранее понимать, где заканчиваются ожидания и начинается настоящая эксплуатация.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».