На конференции UserGate OpenTour в Казани обсудили внедрение межсетевых экранов нового поколения (NGFW)

Подобные обсуждения позволяют смотреть на NGFW-проект сразу с трех сторон — вендор, интегратор и заказчик

29 апреля в Казани на конференции UserGate OpenTour прошла открытая дискуссия по внедрению межсетевых экранов нового поколения (NGFW). В ней принял участие директор по развитию ГК «Умные решения» Александр Зайцев. Специалисты отрасли обсудили опыт внедрения и миграции NGFW, поговорили о типовых проблемах таких проектов.

В диалоге разобрали, как это выглядит в реальных кейсах:

почему без обследования инфраструктуры сложно выбрать корректное решение;

как выстраивается переход: поэтапно, с проверкой сценариев и контролем рисков;

какую роль играет интегратор на этапе архитектуры, внедрения и передачи в эксплуатацию.

Отдельно затронули и вопрос доверия к вендору: насколько он открыт в ограничениях продукта, как выполняет обещания и реагирует на запросы уже в ходе эксплуатации.

— Основными факторами доверия как для нас, так и для заказчиков является честность и открытость вендора, умение держать слово и исполнять свои обещания. На второй план выходят технологичность, соответствие трендам и умение признавать свои ошибки, — отметил Александр Зайцев.

По его словам, подобные обсуждения позволяют смотреть на NGFW-проект сразу с трех сторон — вендор, интегратор и заказчик. А значит, можно заранее понимать, где заканчиваются ожидания и начинается настоящая эксплуатация.