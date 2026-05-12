Первый Казанский салон акварели: праздник легкости и вдохновения в стенах XVIII века

С 15 по 25 мая Казань станет центром притяжения для ценителей самого изящного вида изобразительного искусства

Фото: Предоставлено галереей современного искусства «ОКНО»

Первый Казанский салон акварели — это не просто выставка, а настоящее путешествие в мир, где воздух наполнен светом, а краски дышат прозрачностью весеннего утра. Зрителей ждет калейдоскоп из 72 акварельных произведений мастеров из России и других стран: от классических этюдов до смелых современных работ, где каждая капля цвета — поэма, написанная на влажной бумаге.



Особое место действия

Все события развернутся в галерее «ОКНО», расположенной в старинной Усадьбе Сапугольцева XVIII века. Исторические интерьеры с высокими потолками и благородной акустикой станут идеальной оправой для легких, сияющих акварелей — контраст получается магическим.

Вернисаж: 15 мая в 18:00

В этот вечер гостей ждет не просто открытие, а настоящий светский праздник:

живая музыка создаст камерное, возвышенное настроение;

легкий фуршет дополнит атмосферу непринужденного общения;

возможность лично поговорить с художниками-акварелистами мирового уровня;

представление лучших работ по версии жюри и торжественное награждение победителей.

Два дня мастерства: 16–17 мая

Ведущие акварелисты проведут эксклюзивные мастер-классы. Это возможность подсмотреть таинство рождения образа, где кисть укрощает воду и пигмент, создавая на глазах изумленной публики живописную симфонию.

Мастер-классы проведут: Виктория Пичугина (Москва), Анна Иванова (Казань), Ирина Кукрусова (Калининград) Александра Каманцева (Самара), Диана Ахметзянова (Казань).



Члены жюри:

Сергей Курбатов — художник-преподаватель, Санкт-Петербург,

Галина Шаргина — руководитель IWS Россия (интернациональное акварельное сообщество России), Санкт-Петербург,

Виктория Пичугина — художник-акварелист, Москва,

Ирина Юшманова — художник, преподаватель (Мехико),

Диляра Байчурина — галерист, искусствовед (Казань),

Вячеслав Тишин — основатель проекта «Арт-мост» — онлайн-галереи искусства, художник -искусствовед (Москва).

Приглашенные художники — акварелисты мирового уровня:

Хорхе Корпуна (Перу), Станислав Золадз (Швеция), Винсенто Гарсиа (Испания), Александр Зыбин (Россия), Евгения Трифонова (Россия).



В.О. 6+