Авито соберет предпринимателей на конференции «По Делу» 30 сентября в Москве

В центре программы — практические вопросы развития бизнеса: изменение спроса и поведения покупателей, эффективное управление продвижением

30 сентября в МТС Live Холле пройдет третья бизнес-конференция Авито для предпринимателей «По Делу» (18+). В центре программы — практические вопросы развития бизнеса: изменение спроса и поведения покупателей, эффективное управление продвижением, использование ИИ в бизнес-процессах, повышение доверия к продавцу и поиск новых возможностей для роста. Участие бесплатное, присоединиться можно офлайн или онлайн.

В конференции примут участие более тридцати спикеров с экспертизой в e-commerce, финтехе, аналитике, ретейле и предпринимательстве. Среди них — управляющий директор Авито Работы Антон Уваров, основатель агентства bQ Group, автор канала «Бескромный», лектор ВШЭ Дмитрий Бескромный, руководитель T-Data в Т-Банке Максим Савченко, а также топ-менеджеры Авито и действующие предприниматели. В интервью «Зовите CEO!» управляющий партнер Авито Иван Гуз расскажет о развитии платформы и новых опциях для предпринимателей.

Отдельную часть программы составит живой опыт самих продавцов. В паблик-токе «Как продают на Авито: истории о решениях, ошибках и результате» предприниматели расскажут, какие решения помогли им расти и какие ошибки привели к потерям. В «Предпринимательском блице» участники вместе с экспертами разберут реальные бизнес-ситуации: почему продвижение не всегда приводит к продажам, где теряется прибыль и что мешает покупателю дойти до сделки.

— В прошлом году конференцию в Екатеринбурге посетили более тысячи предпринимателей, а онлайн-трансляцию посмотрели более 400 тысяч человек. В этом году мы сфокусировали программу на спросе, юнит-экономике, ассортименте, продвижении и масштабировании. Число продавцов на российских цифровых платформах во II квартале 2026 года выросло на 20,5% год к году и превысило 1,5 млн. При этом 51% сделок на классифайде происходит за пределами населенного пункта продавца, а 37% — за пределами его региона, — рассказал коммерческий директор Авито Товаров Алексей Ли.

В основном зале участники узнают об инструментах для управления спросом и продажами: аналитике, продвижении, работе с пиками спроса и коммуникации с покупателями. Отдельный блок посвятят доверию к сделке — модерации и репутации, развитию клиентской поддержки, доставке, рассрочке и другим инструментам, которые помогают сделать путь от интереса до покупки проще.

Во втором зале программа будет состоять из прикладных сессий по бизнес-направлениям. Эксперты и селлеры обсудят практики и точки роста в лайфстайле, электронике, запчастях для авто и автосервисов, мебели и стройке. В программе выступит техноблогер, автор канала Wylsacom. Отдельные сессии посвятят работе с B2B-клиентами и экономике продаж оборудования.

Вести конференцию будут телеведущий Антон Комолов и популярный шоумен Владимир Маркони.