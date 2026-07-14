В Татарстане завершился Международный чемпионат Tatarstan Junior Open

Первые в истории региона некоммерческие спортивные сборы для детей из разных стран завершились турниром Tatarstan Junior Open

Фото: предоставлено Ассоциацией гольфа Республики Татарстан

Турнир прошел на двух гольф-полях: в гольф-клубе «Свияжские холмы» и гольф-клубе «Ак Барс». В сборах и турнире, помимо татарстанских и российских спортсменов, участвовали юные гольфисты из Кыргызстана, Бахрейна, Турции и Беларуси. Всего на гольф-поле вышло более 40 игроков.

Впечатлениями от прошедших сборов и турнира делится вице-президент АГРТ Санжар Уакасов: «Мы рады и благодарны за доверие: гольф-федерации, партнеры и друзья, доверили нам самое дорогое — детей. Все гости получили бурю эмоций, огромный опыт и множество впечатлений и воспоминаний. В финальный день три ребенка показали феноменальный результат: татарстанец Ралиф Нуриддинов и два турецких гольфиста — Ялчин Баде и Зульфикар Эмин. Они прошли все лунки за 67 ударов, это на 5 ударов меньше пара (условного норматива) для этого поля».



По итогам чемпионата победителями в своих категориях стали:

Мохаммед Абдаллах (Бахрейн) — мальчики 2014—2016 гг. р.

Эмин Зульфикари (Турция) — юноши 2012—2013 гг. р.

Ралиф Нуретдинов (Республика Татарстан) — юниоры 2008—2011 гг. р.

Анна Ермашова (Беларусь) — девочки 2014—2016 гг. р.

Баде Яльчин (Турция) — девушки 2012—2013 гг. р.

Влада Телятникова (Республика Татарстан) — юниорки 2008—2011 гг. р.

Любовь Базан (Беларусь) — категория «Будущие чемпионы».





Сборы, организованные Ассоциацией гольфа Республики Татарстан (АГРТ) при поддержке Министерства спорта Республики Татарстан, стали важным этапом в развитии международного детского спорта. Ассоциация гольфа Республики Татарстан выражает надежду, что подобные турниры станут традицией не только в Татарстане, но и в странах, которые на этот раз стали нашими гостями.