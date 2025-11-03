Business StandUp тур Оскара Хартманна «Охота за единорогами» в Казани

1 ноября 2025 года в Казани, в отеле Kazan Palace by Tasigo 5*, прошел Business StandUp тур Оскара Хартманна «Охота за единорогами». Мероприятие включало дневной форум с деловыми обсуждениями и вечернюю программу — открытый разговор о предпринимательстве в неформальной атмосфере

Фото: предоставлено пресс-службой Оскара Хартманна

Днем участники форума обсуждали актуальные вопросы с ведущими экспертами:

Саидмурод Давлатов, мультимиллионер и инвестор, владелец холдинга UDI GROUP, в состав которого входят 24 компании, вырастил более 68 долларовых миллионеров в течение 10 лет, основатель и президент Международного центра развития человека «САМО», представил системный подход к построению и масштабированию бизнеса.

Екатерина Лапшина, основательница и CEO ERA Capital — инвестиционной компании, занимающейся различными проектами, сооснователь Okko — популярного онлайн-кинотеатра, эксперт по трансформации бизнеса, поделилась опытом участия в проектах, связанных с цифровой трансформацией.

Ильназ Набиуллин, основатель крупнейшего бьютихолдинга INBRAND (более 1000 точек), сеть экспресс-парикмахерских «Чио-Чио»: 800+ точек, коворкинг «INDI»: 50 точек, барбершопы «Big Bro»: 100 точек №4 в премиум сегменте, барбершопы «Площадка»: 50 точек №2 в low-cost сегменте, сооснователь/владелец бизнес-клуба СЭНСЭЙ, раскрыл стратегии развития франчайзинговых сетей.

Игорь Стоянов, визионер и гуру бьюти-бизнеса, основатель сети «Персона» и Beauty Park, создатель рынка премиальных салонов в России — 130 точек с оборотом 4,5 млрд рублей, превращает мастеров в предпринимателей, а локальные студии — в масштабируемые бренды, индустрию из офлайна в цифрового лидера, показал, как выстраивать бизнес в beauty-индустрии.

Елизавета Роменская, генеральный директор АНО «Экосистема развития франчайзинга и предпринимательства» FranchCamp, предприниматель, клинический и кризисный психолог, инвестор, рассказала, как масштабировать бизнес через франшизу без потери качества.

Константин Урванцев, инвестор, серийный предприниматель, основатель FranchCamp и международной франшизы «Альпина», поделился опытом развития международного бизнеса.

Александр Животов, предприниматель, основатель A-Players Group — экосистемы решений для масштабирования бизнеса по стандартам A-игроков: управление, аналитика, рекрутинг, AI-автоматизация, эксперт по построению автономных управленческих команд уровня A-Players, ex-коммерческий директор Skypro от Skyeng — крупнейшей EdTech-платформы России (#1 Russian EdTech Platform, Forbes #15 Russia IT, $100M), получил опцион в топ-20 самых дорогих компаний Рунета за выдающиеся результаты, создал самый эффективный отдел продаж в России по версии GrowthWisePartners, раскрыл принципы построения команд мирового уровня.

Милана Джиджоева, основатель «Академии партнерства», бизнес-медиатор, психодиагност первых лиц, директор Клуба «Медиации и партнерства» в Alumni БШ Сколково, провела более 200 партнерских сессий для собственников бизнеса, в числе клиентов участники топ-100 Forbes, автор комплексной методики по диагностике партнерств и запатентованных диагностических инструментов для владельцев бизнеса, представила методики разрешения партнерских конфликтов.

Артем Рошиор, инвестор, бизнес-ангел, основатель private equity фонда, более 20 инвестиций в реальный сектор, ключевой инвестор сети корейских ресторанов «Чико» и «Коно», поделился инсайтами о венчурных инвестициях.

Риназ Гильмутдинов, директор «РГ-Строй Групп», строитель, предприниматель, созидатель, лидер бизнес-сообщества «Эквиум Татарстан», сооснователь и спонсор любительской футбольной команды, рассказал о развитии бизнеса в регионах.

Булат Хамидуллин, основатель онлайн-школы IT EasyCode, российский предприниматель более 13 лет, руководитель трех проектов, автор обучающих курсов для предпринимателей, представил современные подходы к IT-образованию.

Ярослав Балта, учредитель ломозаготовительной компании «Балта Металс» и завода ломозаготовительного оборудования «Балта Пресс», поделился опытом промышленного предпринимательства.

Михаил Костромин, партнер и коммерческий директор «Активо», раскрыл стратегии развития B2B-бизнеса.

Александр Губанов, основатель Planetra, эксперт в области бизнес-планирования, показал инструменты стратегического развития компаний.

Главные темы форума: привлечение инвестиций в стартапы, развитие и масштабирование бизнеса в Татарстане и регионах, применение AI в управлении и автоматизации процессов, построение сильных управленческих команд, развитие франчайзинга и региональных проектов. В завершение дневной программы прошли воркшопы по ключевым бизнес-темам: достижению больших целей через социальный капитал, созданию эффективных отделов продаж, масштабированию через франчайзинг и внедрению современных управленческих практик в бизнес-процессы.

Вечерняя программа прошла в новом формате Business StandUp с Оскаром Хартманном. Основатель и инвестор более 150 компаний (их совокупная капитализация превышает $20 млрд), входит в топ-18 бизнес-ангелов мира, сооснователь и партнер фондов: Accumulator Unicorn venture fund, Fastline Ventures, Simile Ventures Partners, LARIX, говорил о предпринимательстве без прикрас — через личные истории, с иронией и конкретными управленческими выводами. В центре разговора оказались темы, которые обычно остаются за кадром деловых мероприятий: тяжесть управленческих решений, реальная цена роста компании, конфликты в команде при масштабировании, невозможность удержать все под контролем. Участники смогли получить честные ответы на неудобные вопросы.

Владельцы премиум-категорий билетов получили доступ к закрытому сообществу UNICORN LAB, где активные предприниматели и инвесторы обсуждают идеи, делятся опытом, ищут партнеров и вместе растят компании с потенциалом единорога. Раз в квартал участники могут представить свой проект на питчинге и получить не абстрактные советы, а конкретные предложения и рекомендации от инвесторов и опытных предпринимателей.

Мероприятие собрало предпринимателей, инвесторов, руководителей и стартаперов Татарстана и регионов России, которые ищут пути для развития и масштабирования своих проектов в текущих экономических условиях.

Business StandUp тур «Охота за единорогами» продолжается. Следующие города уже ждут встречи с Оскаром Хартманном — не упустите возможность стать частью сообщества предпринимателей и инвесторов, которые строят будущее бизнеса в СНГ.

Билеты и расписание доступны по ссылке.

Реклама. ООО «Делай просто». 18+

