Фестиваль «Мой папа — герой» стартовал в сабинском лагере «Солнышко»

К открытию фестиваля присоединились 90 детей, отдыхающих сейчас в лагере

Фото: предоставлено Ильей Вольфсоном

Художественный фестиваль «Мой папа — герой», который на днях анонсировал депутат Госдумы от Республики Татарстан Илья Вольфсон, стартовал в детском лагере «Солнышко» в Сабинском районе. Об открытии фестиваля депутат рассказал в своих аккаунтах в социальных сетях. К открытию фестиваля присоединились 90 детей, отдыхающих сейчас в лагере.



— Лагерь работает на базе кадетской школы-интерната в селе Старая Икшурма. Здесь созданы все условия для всестороннего развития: работают творческие кружки, спортивные секции, курсы военной подготовки. Есть даже класс по подготовке операторов БПЛА. Ребятам здесь дают правильные ориентиры, достойное образование, воспитывают патриотизм и любовь к Родине. Поэтому символично, что именно здесь прошел один из самых первых и массовых мастер-классов нашего фестиваля, — пишет Вольфсон.

Напомним, в рамках фестиваля дети участников СВО (7—17 лет) все лето будут писать портреты своих отцов. В этом им будут помогать профессиональные наставники — видеоуроки записали профессиональные художницы, педагоги Казанского художественного училища Вера Карасева и Ирина Зеленова. По этим урокам дети смогут работать на площадках домов культуры и школ искусств по всему Татарстану.

Все лето, с июня по август, творческие мастер-классы пройдут в муниципальных районах Татарстана и в Казани. В августе готовые работы украсят районные выставки. В первой декаде сентября будут отобраны 50 самых сильных работ, которые будут выставлены в итоговой экспозиции в Национальной библиотеке Республики Татарстан.



предоставлено Ильей Вольфсоном

Старт проекта получился массовым: желающих оказалось так много, что мастер-классы пришлось проводить одновременно в трех классах.

— Эти детские рисунки — больше чем просто творчество. Это бесценные документы нашей эпохи, полные любви, веры и огромной гордости за своих отцов. Уверен, даже такой маленький трогательный жест — большая поддержка для наших бойцов на передовой, ведь семья для каждого из них — главный тыл, — высказывается о проекте Илья Вольфсон.

