С 9 по 11 сентября в Казани пройдет юбилейный проект выставки «Российские дни дизайна и архитектуры»

Казань в 5-й раз станет местом встречи сообщества дизайнеров, архитекторов, декораторов и мастеров в рамках юбилейного сезона проекта

Фото: предоставлено пресс-службой проекта «Российские дни дизайна и архитектуры»

Проект начал свой тур в 2022 году. За это время состоялось 43 выставки в городах России, Беларуси и Казахстана: Ростов-на-Дону, Волгоград, Воронеж, Самара, Казань, Тюмень, Уфа, Екатеринбург, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Челябинск, Минск и Алматы.

«Пять лет назад мы начали объединять людей, бренды, тренды, идеи и материалы, — отмечает Алексей Леонтьевский, основатель проекта — Пять лет мы не просто проводим выставки, а привозим праздник дизайна в разные города и страны. И традиционно каждый год мы запускаем новые форматы, усиливаем значение локальной культуры и выводим наше профессиональное сообщество на другой уровень за счет стратегических партнерств. Юбилейный проект уже здесь и сейчас».

В этом году формат проекта расширится за счет нескольких блоков и новых связок между идеями и реализацией. Организаторы подготовили для посетителей программу, которая объединит на одной площадке не только дизайнеров и архитекторов, но и мастеров-отделочников.

Блоки программы:

Дизайн-выставка со стильными экспозициями, новинками и трендами от брендов поставщиков дизайн-ориентированных категорий.

Форум РДДА для профессионалов с участием ведущих дизайнеров, архитекторов и экспертов индустрии..

Дни мастеров: новый большой спецпроект с мастер-классами и форумом мастеров в соорганизаторстве с известными сообществами мастеров. ДНИ МАСТЕРОВ станут связующим звеном между дизайнерской идеей и техническими нюансами ее реализации, собрав на площадке мастеров-отделочников и профессиональных технологов производителей.

Авторские капсулы

Юбилейный год станет для проекта символическим рубежом, подводящим итоги пятилетия динамичного роста и задающим новые векторы развития. Проект продолжает выполнять свою ключевую миссию: открывать новые имена, показывать актуальные тренды, представлять бренды и создавать единое профессиональное пространство для десятков тысяч специалистов в России и за ее пределами.

Место проведения:

Дворец единоборств «Ак Барс»

г. Казань, ул. Фатыха Амирхана, д. 1г



Даты и время:

9 сентября — с 10:00 до 19:00

10 сентября — с 10:00 до 19:00

11 сентября — с 10:00 до 17:00

Вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте мероприятия.

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