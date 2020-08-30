Шаймиев прибыл на открытие Нацбиблиотеки в здании НКЦ «Казань»

В Казани стартовала церемония открытия Нацбиблиотеки РТ, переехавшей в здание НКЦ «Казань». На нее прибыл Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев.

На открытие приехали также президент Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Среди высоких гостей — министр культуры РТ Ирада Аюпова и спикер Госсовета республики Фарид Мухаметшин.

Напомним, что Национальная библиотека переехала в здание НКЦ «Казань», которое капитально отремонтировали и приспособили под новые задачи. В здании появился пристрой для читального зала, оборудованы книгохранилища. Руководство планирует превратить библиотеку в новый центр притяжения жителей города. Были оглашены планы по запуску современных проектов и новый подход к работе с читателями.