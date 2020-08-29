В Казани открылась вторая очередь набережной озера Кабан

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Сегодня в Казани состоялось торжественное открытие второй очереди набережной озера Кабан. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

По новой набережной уже прогулялись президент Татарстана Рустам Минниханов, вице-премьер России Марат Хуснуллин, а также полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров.

Глава Татарстана продемонстрировал гостям набережную как пример полной реновации общественного пространства с сохранением исторического каркаса: «Здесь мы смогли реализовать идею благоустройства озера с событийным наполнением пространства вокруг него. Прежде всего, мы сохранили связь озера с исторической средой Старо-Татарской слободы».

Ранее Рустам Минниханов побывал на экскурсии по озеру Кабан с главой Башкирии Радием Хабировым.