«Волга, Кама и притоки»»: о чем рассказал Сергей Брилев в фильме про Татарстан?

Так Волга — в Каму или Кама — в Волгу?

Лейтмотивом фильма, отраженным еще в его названии — «Волга, Кама и притоки», стало слияние Волги и Камы в районе «Камского моря». Сегодня этот фильм впервые показали на телеканале «Россия 24». В нем демонстрируются кадры слияния двух рек, снятые из космоса, с МКС, а автор фильма Сергей Брилев побывал на самом «Камском море» вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Но какая река впадает в другую? Оказалось, разные мнения по этому вопросу существуют и на самом высоком уровне.

«[Минтимер] Шаймиев говорил мне, что Кама впадает в Волгу, а я говорю, что Волга впадает в Каму», — говорит Рустам Минниханов.

Фиксация на этом моменте неслучайна: автор видит метафорические корни республики именно в слиянии Волги и Камы. Герои фильма говорят и о том, что слияние Волги и Камы отображено даже на известной картине художников Фаттахова и Якупова о подписании Декрета об образовании 100-летия ТАССР.

Герои всех национальностей

В фильме Брилева — очень разные герои. С краткого знакомства с ними начинается и сама картина. Точнее, с их национальной принадлежности — среди них и татары, и русские, и украинцы, и евреи: писательница Гузель Яхина, президент клуба УНИКС Евгений Богачев, помощник президента Татарстана Наталья Фишман-Бекмамбетова и многие другие.

«Мы же в Татарстане живем, у нас смешанных браков много. В смешанных браках самые лучшие дети рождаются», — говорит заведующая эпидемиологическим отделом казанской ГКБ №7 Наталья Шайхразиева.

«Украинец живет на Украине, а хохол — где лучше. Я живу там, где лучше, живу в Татарстане», — рассказывает Богачев.

От прошлого — к настоящему

В кадре герои рассказывают о своих предках, живших в период образования ТАССР. Семейной историей делится в том числе и Минниханов — рассказывает, что его предкам удалось не оказаться высланными из республики, но в период раскулачивания они лишились практически всего имущества.

Вспоминается трагическая история послереволюционного Свияжска, когда величественный монастырский остров превратили в лагерь системы ГУЛАГа, а Успенский собор стал психиатрической лечебницей.

Но именно в этот, один из самых темных периодов, 20 января 1937 года, родился первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев — и он тоже присутствует в фильме. Автор фильма Сергей Брилев демонстрирует Шаймиеву газету, вышедшую в день его рождения. «Хорошо, что тогда газеты были. Вы видите в заголовках: «суд над убийцами», «враги народа». Это же годы репрессий...» — говорит Шаймиев.

— Успешные люди, люди, которые имели свое мнение, они под этот каток попали. Когда три человека принимают решения, «тройка»… Никто не дал права лишать человека жизни, кроме Всевышнего это никто не может, — отзывается Рустам Минниханов.

Вместе с Гузель Яхиной Брилев приходит к выводу — судить прошлое «с колокольни современности» невозможно.

— Революция — по-разному к ней можно отнестись, но были люди, которые нашли тонкие моменты, чтобы объединить людей, и большинство согласилось с этим. Мы сейчас живем в контурах той территории. Подписанной Владимиром Ильичом Лениным. Мы к нему хорошо относимся, памятник ему стоит, — говорит Минниханов.

Медицина, промышленность и культура

Вторую часть фильма открывают кадры из «красной зоны» «ковидного» госпиталя. «Да и врачам Татарстана в этом году пришлось несладко. Коронавирус, будь он неладен. К сожалению, и в Татарстане были летальные исходы. И все-таки многое в этой республике было по-другому» — говорит Брилев.

Шайхразиева вспоминает, что у Татарстана была и медицинская, и материальная база, и наработанный опыт. Рустам Минниханов отмечает, что предприятия республики работали и в период пандемии — это помогло сохранить экономику.

Отдельный акцент, кстати, в фильме делается на авиационную промышленность — и на ее настоящее в лице «белых лебедей» Ту-160 и новых вертолетов «Ансат-Aurus», и на ее прошлом.

Позже в фильме рассказывается и о культурной составляющей. «Республика еще только вставала на ноги, а уже заработал первый государственный драматический театр, а в конце 30-х на весь СССР прогремят казанские опера и балет. Потом через Казань прогремят и джаз Олега Лундстрема, и даже группа «Земляне», — повествует Брилев.

Гузель Яхина вспоминает о том, как в школе впервые познакомилась со стихами Мусы Джалиля. Ей показалось довольно веселым произведение «Влюбленная корова». «Это были очень смешные стихи, мы хохотали, но сейчас понимаем, что это были стихи, которые были написаны в тюрьме, в Моабите...»

— Спасибо тем людям, которые смогли восстановить его доброе имя. Это наш национальный герой, — продолжает разговор о Мусе Джалиле Рустам Минниханов.

Сравнивается прошлое и настоящее и в вопросе религии — как раз в прогремевшем на всю страну сериале «Зулейха открывает глаза» по книге Гузель Яхиной показывается, как мечети в прошлом превращались в пересыльные тюрьмы. «Сегодня, когда стараниями фонда «Возрождение» засиял древний Булгар, где предки татар приняли ислам, восстановлен не только Свияжск, но и собор Казанской иконы божьей матери в столице республики — сколько еще храмов ждут своего часа?» — спрашивает Брилев.

— То, что здесь, в Кремле, стоят рядышком и соборная мечеть и соборный храм — это же здорово, — вспоминает позже Яхина.

«Мекка советской промышленности» в период Великой Отечественной

Позже Минниханов вспоминает, что все предприятия, появившиеся в Татарстане в период индустриализации, до сих пор работают.

Брилев напоминает, что именно в Татарстан Мишустин совершил первый визит после ослабления пандемии. Он посетил и Иннополис и ОЭЗ «Алабуга» — центры современной науки и промышленности.

Однако ведущий напоминает, что такие центры в Татарстане были и в период ТАССР, которая в годы войны стала Меккой советской промышленности. «На нефти Ромашкинского месторождения советские танки вошли в Берлин» — продолжает Брилев.

Таким нехитрым образом фильм подходит к истории ТАССР в период Великой Отечественной войны. Минниханов вспоминает, что и его дядя воевал на фронтах Великой Отечественной войны. «У нас в Татарстане 700 тысяч человек было призвано. Половина из них не вернулась,» — рассказывает президент республики.

От СССР — к России

Универсиада-2013, Чемпионат мира по водным видам спорта, матчи ЧМ-2018… «Не всегда Татарстан был таким модным. Но та старая, деревянная Казань, которая была на рубеже XXI века, может вызывать и ностальгию», — говорит Брилев.

«Это целый мир, это Атлантида, которая ушла на дно и больше не вернется» — рассказывает известная актриса Чулпан Хаматова

Брилев проводил съемки и за пределами Казани — так, он рассказывает об истории Нижнекамской ГЭС, о становлении автогиганта КАМАЗа. Он говорит, что тогдашний первый секретарь татарского обкома КПСС Фикрят Табиев смог фактически «продавить» создание КАМАЗа именно в Набережных Челнах.

Но и здесь вспоминают о мрачных страницах истории — в разговоре о перестройке, дефиците и «теневой торговле» вскользь упоминается и «казанский феномен».

Затем Гузель Яхина, Чулпан Хаматова и Леонид Богачев по очереди вспоминают перестройку, 90-е — с одной стороны, как время «необыкновенной свободы», а с другой — как полнейшую разруху в экономике.

— У нас не было задержек бюджетникам зарплаты и пенсионерам пенсии. Многие территории по 5-6 месяцев ничего не давали, — рассказывает Евгений Богачев, руководивший в то время Нацбанком Татарстана.

О политической составляющей событий вспоминает лично Минтимер Шаймиев, руководивший тогда республикой.

— Вы тогда выходили к митингующим. Все скандировали «Не-за-ви-си-мость» и ожидали, что это слово прозвучит из ваших уст. Как тогда удалось развернуть эту ситуацию? — спрашивает Шаймиева Брилев.

— Я и обвинений немало, и упреков слыхал в свой адрес. И я не обижаюсь, — говорит Минтимер Шарипович. — Всегда хочется дать положительный ответ, когда митингующие что-то требуют. Но сумел в это время удержаться. Хочется понравиться им, сказать «да». Но я всегда говорю — со слабыми нервами во власть нельзя ходить. […] Когда избрали первый раз, пять лет прошло, журналисты собрались, спросили меня «первый срок президентства, что вы считаете вашим достижением?» Я сказал: за эти пять лет исчезли страх и сомнения с лица русскоязычного населения».

Современное жилье и историческое наследие

Отдельная тема, упомянутая в фильме — то, как Татарстан боролся с ветхим жильем. А параллельно — за сохранение наследия.

— Мы сейчас очень внимательно смотрим. Чтобы соблюсти высотность в историческом центра, соблюсти архитектурный ансамбль. Были некоторые ошибки, некоторые вещи проглядели. Но сегодня мы очень внимательно все ошибки рассматриваем, — говорит Рустам Минниханов.

— Старо-татарская слобода — это же ваше детище? — спрашивает президента Брилев.

— Да, это попытки исправить ошибки, воссоздать облик, сохранить исторические объекты.

При этом Фишман-Бекмамбетова демонстрирует в фильме, что масштабное современное строительство идет не только в Казани — так, в фильме продемонстрировано благоустройство села Муслюмово.

— Мы сформулировали критерии, «3К» — красиво, культурно, и как в городе, — рассказывает Фишман-Бекмамбетова.

Упоминается в фильме и программа «Наш двор» — с кадрами одного из благоустроенных по ней двориков.

«Кто-то скажет — ну конечно, в Татарстане все красиво делают, там же столько нефти» — говорит Брилев, и сам себе возражает: времена, когда нефть била фонтаном, давно закончились, и сейчас для ее добычи приходится прилагать усилия. О развитии нефтяной промышленности в современной истории рассказывает Минниханов — он вспоминает, что зарубежные компании отказались продать татарским нефтедобытчикам определенные технологии, и республиканские ученые разработали их сами.

Так что же такое Татарстан?

В завершении фильма, помимо вопроса о слиянии Волги и Камы («нет никакой разницы, все это наше, нашего Российского государства», резюмирует Минниханов), герои отвечают на вопрос о том, а что же такое Татарстан? Вот лишь некоторые из них.

«Татарстан — это когда мой любимый шеф-повар Булат Ибрагимов на Пасху дарит нам с Тимуром, казахско-еврейской семье, кулич. И мы его с радостью принимаем», — помощник президента Татарстана Наталья Фишман-Бекмамбетова.

«На сегодняшний день без Казани, без нашего завода я себя не представляю», — Владислав Перепелкин, старший летчик-испытатель КВЗ.

«Для меня лично Татарстан — это место, где каждый может реализовать себя, где смотрят на дела, а не на слова. Место, где хочется жить, растить детей. Российская Швейцария», — мэр Иннополиса Руслан Шагалеев.

«Здесь все свои: русские, татары, чуваши», — президент УНИКСа Евгений Богачев.

«Одно из самых красивых мест во всей России», — завершает уже сам создатель фильма Сергей Брилев.

Александр Артемьев, использованы кадры из фильма