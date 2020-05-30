Как создавалась новая государственность Татарстана

07:00, 30.05.2020 12 1
1990 год1990 годПодписание договора о суверенитете Татарстана, 1990Сессия Верховного совета ТАССР, 1992 годСессия Верховного совета ТАССР, 1992 годРеферендум в Татарстане, март 1992 годаРеферендум в Татарстане, март 1992 годаРеферендум в Татарстане, март 1992 годаРеферендум в Татарстане, март 1992 годаРеферендум в Татарстане, март 1992 годаРеферендум в Татарстане, март 1992 годаГлава нового суверенного государства Минтимер Шаймиев в Ижевске, май 1992 года
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  • 1990 год
    Михаил Козловский
  • 1990 год
    Михаил Козловский
  • Подписание договора о суверенитете Татарстана, 1990
    Михаил Козловский
  • Сессия Верховного совета ТАССР, 1992 год
    Михаил Козловский
  • Сессия Верховного совета ТАССР, 1992 год
    Михаил Козловский
  • Референдум в Татарстане, март 1992 года
    Михаил Козловский
  • Референдум в Татарстане, март 1992 года
    Михаил Козловский
  • Референдум в Татарстане, март 1992 года
    Михаил Козловский
  • Референдум в Татарстане, март 1992 года
    Михаил Козловский
  • Референдум в Татарстане, март 1992 года
    Михаил Козловский
  • Референдум в Татарстане, март 1992 года
    Михаил Козловский
  • Глава нового суверенного государства Минтимер Шаймиев в Ижевске, май 1992 года
    Михаил Козловский

В год 100-летнего юбилея ТАССР Татарстан отмечает и 30-летие новой государственности. В 1990 году впервые в истории республики выборы в Верховный Совет ТАССР и местные Советы народных депутатов проводились на альтернативной основе. А 30 августа 1990 года Верховным Советом республики была принята Декларация о государственном суверенитете. О том, как это было, — в ретроспективном репортаже фотографа Михаила Козловского.


комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:53
    Как сурово наступил брови диктатор Ленин в кабинете 1-го секретаря Татарского Обкома КПСС.
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