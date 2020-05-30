Как создавалась новая государственность Татарстана

В год 100-летнего юбилея ТАССР Татарстан отмечает и 30-летие новой государственности. В 1990 году впервые в истории республики выборы в Верховный Совет ТАССР и местные Советы народных депутатов проводились на альтернативной основе. А 30 августа 1990 года Верховным Советом республики была принята Декларация о государственном суверенитете. О том, как это было, — в ретроспективном репортаже фотографа Михаила Козловского.