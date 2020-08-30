Как Татарстан празднует День республики и 100-летие ТАССР

Трансляция «Реального времени»

Фото: Илья Репин

Сегодня — второй и главный день праздничного уик-энда в Татарстане. Мы празднуем День Республики, 1015-летие Казани и отложенный из-за коронавируса вековой юбилей татарской государственности — 100-летие со дня образования ТАССР. В разных частях города сегодня открываются знаковые объекты, проходят фестивали, ярмарки, концерты. «Реальное время» ведет трансляцию, в которой рассказывает о том, как проходит праздник в Казани и в других городах и селах республики.

13.50. «Играй, гармонь!» переходит в наступление. Армия гармонистов освободила место у театра Камала — там теперь идет фестиваль «Безнен Заман», где выступают лучшие самодеятельные коллективы рабочей молодежи республики.

А граждане с гармошками, вооружившись знаменами, отправились «брать кремль». Сначала они прошли по улице Баумана, ни на минуту не прекращая играть. Были здесь и танцы.

Ряды гармонистов были стройные и организованные. Их сопровождали танцоры в национальных костюмах, которые по пути подхватывали случайных прохожих.

Карета Екатерины не избежала нашествия:

Сейчас корреспонденты «Реального времени» передают, что гармонисты подошли вплотную к кремлю, устроив на площади столпотворение, шум и снова танцы.

13.40. Тем временем корреспонденты «Реального времени» обнаружили самую длинную очередь Казани в этот уик-энд! И она — на пункте проката катамаранов и весельных лодок.

Чтобы прокатиться по водной глади и увидеть масштабный праздник с другого ракурса, горожане не против отстоять в очереди к кассам 40—50 минут.

Масочный режим и социальная дистанция? Нет, не слышали.

13.25. Вадим Дуда, генеральный директор Российской государственной библиотеки, тоже присутствовал на открытии нового комплекса.

— О Татарстане ходят легенды, но теперь еще появилась фантастическая библиотека, — сказал он.



Универсальный зал библиотеки

13.20. А в это время в бывшем комплексе НКЦ открывается Национальная библиотека, переехавшая сюда и получившая огромные площади. Первый президент республики Минтимер Шарипович Шаймиев тоже приехал на открытие.

Сначала он появился здесь в компании спикера Госсовета Фарида Мухаметшина, некоторое время высокие гости дышали свежим воздухом на крыльце библиотеки, чуть позже на крыльце появилась и компания в составе Рустама Минниханова, Марата Хуснуллина и Ильсура Метшина. Здесь же присутствует министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

Высоких гостей провели по новым владениям Национальной библиотеки. Общая площадь территории — 14 тысяч квадратных метров. Из них 8 тысяч открыты для посетителей. К НКЦ Казань присоединили новый пристрой, чтобы вместить все книжные фонды республики.

Юлия Туранова, один из авторов светокинетической инсталляции, которая показывает историю развития татарского языка в пяти алфавитах — от древних рун до современного кириллического, представила инсталляцию гостям.



Библиотека расширяет свои функции: здесь есть компьютерный класс, коворкинг. Функцию знакомства с книгами дополнили культурным кластером и выставочным пространством.

В фонде библиотеки 3,5 млн книг, есть система мобильных стеллажей, которые обеспечивают компактное хранение. Фонд универсален, в нем разные форматы изданий, а еще — пластинки, аудио и видеокассеты по всем отраслям знаний на 50 языках мира.



Детский зал библиотеки

Появятся зоны абонементов, зона самообслуживания. Абонемент будет бесплатным. Классический читальный зал открыт на втором этаже библиотеки.

Как передает с места событий корреспондент «Реального времени», первым официальным посетителем библиотеки стал режиссер Тимур Бекмамбетов. Вот он:

13.00. Буквально в 20 метрах от гармонистов и очаровательных старушек голосят настоящие панк-рокеры — «Печән базары» запустил свою воскресную сцену.

12.40. На площади у театра им. Г. Камала собралось больше сотни гармонистов — в самом разгаре 25-й по счету праздник народного творчества «Уйнагыз, гармуннар» («Играйте, гармони!»). Хедлайнерами фестиваля стали звезды татарской эстрады Замдуна Тимергалиева, Ришат Тухватуллин, Зайнап Фархетдинова, Рустам Асаев и даже супруги Гузель Уразова и Ильдар Хакимов, буквально на днях поделившиеся с поклонниками радостной новостью — ожиданием четвертого ребенка.

На площади собрались около полутора тысяч казанцев, в основном семьи с детьми и бабушки с дедушками.

Собравшиеся слушают концерт, подпевают, танцуют:

Народу, действительно, море:

Бабушки вовсю отжигают под Гузель Уразову:

12.20. На набережной озера Кабан в Старо-Татарской слободе тем временем в самом разгаре второй и заключительный день фестиваля современной татарской культуры «Печән базары».

Последний раз в этом году можно застать на одной площадке больше сотни молодых и дерзких татарских дизайнеров, ремесленников и художников, купить баночку меда со специями у династийных пчеловодов Зариповых из Лаишево, а сразу после — порадовать себя дизайнерским платком Scarftat от Елены Габдрахмановой.

Для желающих в этот день «размять извилины» публикуем самые любопытные события воскресного «Печән базары»:

• 14.00—15.00 Дискуссия «Кибер татарский язык» в лектории у стен Камаловского с Рашатом Якуповым и Ленарией Муслюмовой.

• 15.00—16.00 Презентация первой книги о татарском счастье «Хюгге по-татарски» Динары Зиннатовой.

• 16.00—17.00 Дискуссия «Прошлое и будущее татарских слобод» с публицистом Марселем Фаттаховым и историком Айратом Файзрахмановым.

12.00. На огонек на праздник двора заехали Минниханов, Хуснуллин и Метшин. А еще из «випов» здесь была замечена, разумеется, Наталия Фишман, помощница президента, отвечающая за программу «Наш двор». Без маски!

Президент республики и мэр, конечно же, говорили речи разной степени официальности.

Ильсур Метшин напомнил, что сегодня по всему городу проходит огромное количество мероприятий, предложил аплодисментами поприветствовать «нашего дорогого земляка, который помогает и Казани, и Татарстану, и отрасли, — наша гордость — Марат Шакирзянович Хуснуллин!» «Наша гордость», впрочем, поскромничал и речей говорить не стал.

— Дорогие казанцы, нет слов, чтобы выразить всю радость, которую я как мэр могу сегодня с вами разделить. Мы открываем новую дорогу БКК, школы, футбольные манежи, 226 дворов будут отремонтированы по президентской программе по капитальному ремонту, беспрецедентные программы по капитальному ремонту загородных лагерей, более 50 президентских программ в республике, аналогов не существует ни в Поволжье, ни в других городах России, — продолжал гордиться Ильсур Раисович.



Рустам Минниханов тоже поздравил жителей двора и напомнил о том, что нужно поддерживать порядок на вверенной им территории:

— Мы очень рады, прекрасный двор! И, конечно, много что делается и в городе, и в республике. Самое главное, построить — это одно, а чтобы жизнь здесь кипела, чтобы порядок был — это уже в ваших руках. Я вас поздравляю с днем города, с днем республики и с этим прекрасным объектом!



Потом на эстраде совершенно неожиданно для большинства собравшихся появился Салават Фатхутдинов. Он тоже говорил приветственные речи (правда, на татарском языке), а потом спел для собравшихся. Высокие гости послушали его выступление — и поехали дальше по праздничной Казани. А во дворе продолжился праздник.

11.45. Во дворе дома номер 82 по улице Ямашева стартовал большой праздник двора — на новой детской площадке, возведенной по президентской программе «Наш двор». В небольшом дворовом амфитеатре уже вовсю зажигают артисты татарстанских театров и дивы татарской эстрады, для малышей проводят игры и мастер-классы.

Двор действительно очень красивый. И огромный, один из самых больших казанских дворов, на четыре дома и почти 800 квартир. Здесь провели большую работу, в основном связанную с разными площадками: детскими, спортивной и даже экстремальной. В общем, двор и правда образцово-показательный.

Жители высыпали во двор организованными толпами. Бабушки, как самые сознательные элементы общества, почти поголовно в масках (а кое-кто — и поподбородочно).

Экстрим-площадка выглядит вот так:

11.15. В Юдино после масштабной реконструкции открыли ДК железнодорожников, сквер и фонтан перед ним. На открытие приехали Марат Хуснуллин, Рустам Минниханов и Ильсур Метшин — так началась «протокольная», официальная программа сегодняшнего дня.

Рустам Минниханов поздравил юдинцев с праздником и сказал:

— Конечно, для нас Юдино — железнодорожная столица нашей республики. Мы понимаем, что здесь живут люди труда, и договорились, что сделаем здесь и спортивное ядро, и культурное, и общественные пространства. Главное — чтобы все это шло на благо людей, которые здесь живут и трудятся.

В Юдино наконец появился полноценный кинотеатр, стал комфортным и удобным железнодорожный музей, там есть интерактивные экспозиции, сохранились уникальные экспонаты. Корреспондент «Реального времени» поговорила с начальником Управления культуры исполкома Казани Азатом Абзаловым, и он рассказал, что здесь откроется экскурсионное бюро, которое будет рассказывать об истории этого места.

Пенсионерка, которая всю жизнь прожила в Юдино, поделилась эмоциями с нашим корреспондентом:

— Я была уже внутри, это небо и земля, это сказка! Такую площадь сделали, такой шикарный бассейн. А когда я вошла внутрь — это что-то! Молодцы, поработали. Я ведь здесь всю жизнь живу, мы сюда бегали на танцы в молодости. И вот даже буфет сделали, как тогда!



После официальных речей открыли фонтан, высокие гости зашли в музей и сфотографировались там в «вагоне» — их там угостили чаем (с теми самыми, настоящими подстаканниками!).

11.00. С раннего утра президент Татарстана Рустам Минниханов по традиции поздравил свою республику с праздником в своем аккаунте в Instagram. Он запостил видеоролик, снятый к празднику, и сопроводил его пожеланием цвести родной республике.