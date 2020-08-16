Башкирская неделя: погром на Куштау, конфликт Элвина Грея и провальное начало ФК «Уфа»

Ключевые события уходящих 7 дней в Башкортостане

Главной темой в повестке Башкирии был шихан Куштау, вокруг которого разразилась настоящая война как на самой горе, так и в информационном пространстве. Между тем в Нефтекамске поймали предполагаемого террориста, а депутат Госсобрания-Курултая РБ и прославленная спортсменка Оксана Савченко снова сделала ряд громких заявлений. Мир татаро-башкирского шоу-бизнеса опять сотрясают скандалы вокруг Элвина Грея. В спорте тоже не все гладко: свои достижения и провалы продемонстрировали ХК «Салават Юлаев» и ФК «Уфа». Подробнее — в очередном недельном обзоре «Реального времени».

Куштау: провокации, вбросы и силовой разгон

Темой номер один последних дней в Башкортостане, безусловно, остается Куштау. Шихан, который «Башкирская содовая компания» намерена пустить в расход ради сырья для производства соды, уже несколько недель обороняют неравнодушные жители республики. Именно эту гору глава Башкирии Радий Хабиров разрешил начать разрабатывать промышленникам.

После экологического флешмоба «Живая цепь», на который, по разным оценкам, собралось от 3 тыс. до 5 тыс. человек, у подножия горы остались ночевать 17 активистов. В ночь с 9 на 10 августа на палаточный лагерь напали около 300 неизвестных под прикрытием ЧОП. Кроме того, их окружили люди в масках, с белыми повязками на предплечьях. Завязалась потасовка.

Защитники горы вызвали подмогу, и из ближайших селений к ним подтянулись сторонники. Несмотря на численное превосходство незваных гостей, активисты смогли отстоять свою территорию. Позже чоповцы и люди с белыми повязками, среди которых оказались подростки (по словам очевидцев, за ночной рейд они получили от 1 тыс. до 3 тыс. рублей), отступили. Однако несколько оборонявшихся были задержаны полицией.

На следующий день «Сода» собрала своих работников на митинг в поддержку производства и разработки горы. Кроме того, она заявила, что приостановила геолого-разведочные работы на шихане.

Экоактивисты решили постоянно дежурить у горы. А в субботу, 15 августа, запланировали устроить многотысячный субботник на Куштау.

Экоактивисты решили постоянно дежурить у горы. Фото vk.com/saveshihan

Хронологию тех событий подробно воспроизвела политолог Карина Горбачева в авторской колонке «Реального времени». По мнению эксперта, конфликт вокруг шихана оборачивается большими репутационными рисками для руководства республики и все больше обретает черты событий в Шиесе, которые привели к смене губернатора в Архангельской области.

Тем временем война за уникальную гору переместилась в информационное пространство — СМИ, соцсети и Telegram. В прессе, в основном аффилированной с региональными властями, о защитниках горы сообщалось, что активность защитников шиханов якобы оплачивается конкурентами БСК. Иногда из «старых шкафов» доставалась информация о неких националистах, которые, по данным прессы, руководят экоактивистами. И апофеозом всего стала байка о ваххабитах, «оседлавших тему протестов на Куштау». А в палаточном лагере, по сведениям источников СМИ, живут «бородачи» и «читают намаз в традициях радикального ислама». Как совершается обязательная молитва в «традициях радикального ислама», пожалуй, затруднятся ответить даже мусульманские богословы.

Издания, публикуя подобные сообщения, зачастую ссылались на telegram-канал «Апипэ», созданный пару месяцев назад (первая запись датируется 2 июня). Причем заметки сходного содержания перепечатывались как в республиканских СМИ, так и районных. Судя по реакции аудитории, информационные вбросы не сработали, а скорее повеселили публику. Кроме того, таинственный «уфимец Анатолий», который поведал местному информагентству об «истинных причинах политтехнологий по защите горы», стал «фейсбучным» мемом, наряду с «уфимцем Азатом».

Зато свою поддержку защитникам шихана выразил рэпер Face (Иван Дремин), уроженец Уфы: в Instagram он выложил картинку с надписью «Я/Мы за Куштау». Также о шиханах высказались политики Евгений Ройзман и Алексей Навальный. А главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов обещал в ближайшие дни съездить в Башкирию, пообщаться с активистами, главой республики Радием Хабировым и представителями БСК.

В субботу «Сода» решила провести свой флешмоб у горы за разработку Куштау. Ожидалось, что на мероприятие свезут работников БСК, сотрудников ЧОП, тренеров, спортсменов. Узнав об этом, экоактивисты перенесли субботник на воскресенье, дабы избежать провокаций и столкновений.

Активисты попытались не пропустить тяжелую технику к месту своей стоянки. Фото vk.com/saveshihan

Но уже утром 15 августа из лагеря защитников Куштау стали приходить тревожные сообщения. На 60 человек напали сотни людей в камуфляжной форме с надписью «Охрана». Их сопровождали бойцы Росгвардии. Со стороны леса набежали парни в спортивной форме. Позже туда подтянулись люди в спецодежде БСК. На палатки направили бульдозер. Активисты попытались не пропустить тяжелую технику к месту своей стоянки. Но сотрудники ЧОП и росгвардейцы оттеснили оборонявшихся. 13 мужчин они скрутили и передали в руки полиции.

Очевидцы сообщили, что против защитников Куштау применили слезоточивый газ. Позже другие люди в камуфляже вышли со стороны леса и устроили погром в лагере. На видео один мужчина в камуфляже, похожий на главу Ишимбайского района Азамата Абдрахманова, толкался с защитниками шиханов, требуя, чтобы те убрались. Другой мужчина, в котором пользователи соцсетей опознали гендиректора БСК Эдуарда Давыдова, прячась за спинами охраны, кричал в громкоговоритель на своих оппонентов, обозвав одного из них «тварью».

На место стычки приехали и сотрудники полиции. Однако на просьбы экоактивистов вмешаться и остановить нападающих они не реагировали. Оборонявшиеся отходили все дальше вглубь. В Сеть попало множество видео, в том числе те, на которых «космонавты» напирают на бабушек. Позже на месте натянули колючую проволоку и сетку-рабицу. Позже уфимские СМИ сообщили, что БСК приступила к разработке Куштау.

Тем временем недалеко от места стычки прошел «флешмоб» в поддержку БСК. Именно «флешмобом» обозначили формат мероприятия организаторы, пообещав, что не будет звукоусиливающей аппаратуры, плакатов и лозунгов. То есть не митинг, на который требуется согласование. И встреча должна быть «мирной». В нем приняли участие сотрудники «Соды» и члены Росхимпрофсоюза РБ. Их организованно привезли на автобусах «Башавтотранса» (государственный перевозчик). А перед ними с кузова грузовика выступила группа «Караван-Сарай», исполнившая старинную башкирскую песню «Любизар», несколько измененную: «Любезники-любизар. Эх, Хабиров, молодец». В руках певцы держали микрофоны. Музыка шла из динамиков. Более того, собравшиеся держали плакаты, на которых были написаны лозунги в поддержку завода и Радия Хабирова.

По разным оценкам, в итоге задержали от 25 до 70 человек — все они из стана защитников Куштау. Им вменяют самоуправство и неподчинение сотруднику полиции.

Произошедшее мало кого оставило равнодушным. Скандал в Башкирии освещался российскими СМИ и блогерами, обсуждался в соцсетях. Некоторые журналисты уфимских госСМИ заявили, что увольняются, поскольку после случившегося не желают там работать. А член регионального отделения «Единой России» Александр Ефимов покинул партию в знак протеста.

Савченко — один из самых необычных депутатов регионального парламента от «Единой России». Фото: instagram.com/sav_ok

Оксана Савченко — о башкирском языке, Татарстане и шихане

«У меня вызывает шок, что вот эти горы, которым сотни миллионов лет, просто так сдают для того, чтоб еще 20 лет просуществовало предприятие, — заявила депутат Госсобрания-Курултая РБ, восьмикратная паралимпийская чемпионка Оксана Савченко в интервью «Реальному времени». — Я на стороне природы. И БСК должна задуматься, что у нас сейчас XXI век. Пора уже использовать экологичные технологии. И завод можно модернизировать, пригласив тех людей из той же Франции (где сейчас находятся владельцы компании), которые подскажут, что можно сделать. И при этом не пострадает никто, а выиграет каждый: республика могла бы развивать туризм, показала бы, как можно внедрить экологичные технологии, при этом никак не пострадает производство. Все были бы довольны, не было бы митингов, волнения в народе».

Савченко — один из самых необычных депутатов регионального парламента от «Единой России». Спортсменка с начала года оказалась в эпицентре нескольких скандалов из-за своих смелых высказываний, но не побоялась пойти против непопулярных решений коллег по партии. В соцсетях она высказывает мысли, которые многие ее однопартийцы вслух не говорят. В беседе с нашим корреспондентом она отметила, что Татарстан создает лучшие условия для молодых квалифицированных кадров и спортсменов, чем Башкирия. Кроме того, она прокомментировала конфликтные ситуации, в которые она попадала, а также рассказала о хайпе, попытках изучить башкирский язык и своих национальных корнях.

Главный по конфессиям и национальностям

На этой неделе глава Башкирии Радий Хабиров назначил вице-премьером республики Азата Бадранова.

В правительстве он будет курировать вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений. О своем кадровом решении «башлык» написал в соцсетях. К сообщению он приложил фотографию времен, когда оба работали в Москве.

Ранее Бадранов занимал пост начальника Управления главы РБ по общественно-политическому развитию. Такая новость вызвала неоднозначную реакцию у жителей республики. Одни его поздравляли с повышением, другие же припоминали ему прошлогоднюю потасовку на съезде Всемирного курултая башкир и довольно резкие высказывания в адрес своих оппонентов.

На этой неделе произошло еще одно назначение, связанное с республикой. Бывший зампред Госкомитета Башкортостана по строительству Григорий Невоструев назначен исполняющим обязанности первого вице-премьера правительства Пермского края. Губернатор Дмитрий Махонин представил своему правительству нового куратора строительного блока.

Зачем работать, когда можно жить на пособия?

Заместитель директора Центра занятости населения Нефтекамска Ирина Семенихина пожаловалась на «кадровый голод» в городе. Она отметила, что граждане не хотят работать, поскольку получают высокие пособия по безработице.

Чиновница заявила, что неработающий гражданин получает как минимум 5175 рублей. А при наличии ребенка пособие возрастает еще на 3000 рублей.

«Три ребенка — это уже почти 15 тысяч рублей, выше МРОТ. Зачем человеку работать, если он может получать в центре занятости эти деньги?» — задается вопросом Семинихина.

Слова сотрудника центра занятости разошлись в прессе, соцсетях и telegram-каналах и вызвали бурю возмущений. Однако в Минтрудсоцзащиты Башкирии считают, что в речи нефтекамской чиновницы нет негативных высказываний в адрес безработных.

Несостоявшийся террорист

Еще одна новость из Нефтекамска. Республиканское управление ФСБ сообщило, что в городской мэрии планировался теракт. По версии силовиков, местный житель намеревался поджечь здание администрации.



В ведомстве пояснили, что нефтекамец хотел дестабилизировать деятельность органов власти и инспирировать протестную активность против конституционного строя. К этим действиям он призывал в интернете.

В Сеть выложили видео задержания несостоявшегося террориста. Мужчину вывели в наручниках из подъезда. Перед тем как сесть в машину, он помахал рукой знакомым в доме. Против него возбуждено уголовное дело по статьям «Теракт» и «Публичные призывы к террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма».

Задержанный дал показания, у него дома изъяли гаджеты, которые содержат информацию о подготовке к террористическому акту, а также видео изготовления и испытаний зажигательных смесей.

В социальных сетях пользователи, обсуждая этот случай, вспомнили задержание предполагаемого террориста в Хабаровске, где проходят протестные акции.

Объекты комплекса памятников «Страна городов» выявлены на территории Баймакского района Башкортостана благодаря воздушному облету и фотограмметрии

Аналог Аркаима

В башкирском Зауралье обнаружены два укрепленных поселения эпохи бронзы с круглоплановым расположением жилищ. Объекты комплекса памятников «Страна городов» выявлены на территории Баймакского района Башкортостана благодаря воздушному облету и фотограмметрии. Археологи сравнивают находку с Аркаимом.

Как рассказал «Реальному времени» ведущий научный сотрудник отдела археологического наследия ГБУ НПЦ по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ Рамиль Насретдинов, оба округлых в плане поселения компактно расположены в 200 метрах друг от друга. Проведенные предварительные рекогносцировочные археологические полевые работы подтвердили наличие культурного слоя, датируемого эпохой бронзы. На одном из них насчитывается 12 жилищ по внешнему радиусу и три (возможно, четыре) в центральной площадке поселения. Ширина вала — 12—13 метров, его высота — 0,3 метра. С учетом вала диаметр поселения равен 88 метрам.

Другой объект имеет менее четкие очертания, поскольку расположен в пойме и порос высокой влаголюбивой растительностью. Диаметр данного объекта с учетом вала — 120 м, ширина вала — 17 метров, высота — 0,2 метра. Во внутренней части поселения едва прослеживаются два круглых образования, вероятно, обрамляющие внутренний и внешний периметр ряда жилищ.

Как разошлись Элвин Грей и Вилли

Башкирский певец Элвин Грей (Радик Юльякшин) вынес в публичное поле конфликт с теперь уже бывшим участником своего лейбла — певцом Вильданом Шамсутдиновым, выступающим под псевдонимом VILLI. В недавней публикации в Instagram Грей прямым текстом заявил: отныне «проекта VILLI не существует».

«Башкирский Джастин Бибер» объясняет это видеозаписью, которую Шамсутдинов недавно выложил в одной из соцсетей — там VILLI заявляет, что «не является участником никаких лейблов, никаких творческих объединений — такой вот свободный человечек».

Вскоре поползли различные слухи о размолвке между исполнителями. Самыми популярными стали версии об участии VILLI в финансовой пирамиде, а также о том, что Шамсутдинов женился на бывшей девушке Элвина Грея Гульназ Асаевой.

Радик Юльякшин при этом отрицает, что это связано с личными отношениями.

Самыми популярными стали версии об участии VILLI в финансовой пирамиде, а также о том, что Шамсутдинов женился на бывшей девушке Элвина Грея Гульназ Асаевой. Фото vk.com/villi_kzn

«Сразу скажу, что как такового конфликта между мной и Вильданом не существует. Между мной и продюсером Вильдана был заключен договор сроком на один год. Этот год прошел. Договор не был пролонгирован», — заявил Юльякшин.

Элвин Грей объясняет, что VILLI «не захотел сидеть на шее у лейбла» и пошел зарабатывать деньги, выбрав для этого сетевой маркетинг. Опроверг он и информацию о том, что нынешняя супруга Шамсутдинова некогда была его девушкой.

«Кубок Башкортостана» для СЮ

В пятницу хоккейный клуб «Салават Юлаев» в овертайме обыграл череповецкую «Северсталь» (2:1от) в заключительном матче на предсезонном турнире «Кубок Республики Башкортостан».

Решающим стал точный бросок Никиты Сошникова на 4-й минуте дополнительного времени, после розыгрыша большинства. Нападающий «юлаевцев» и защитник Филип Ларсен набрали по 2 очка за матч.

Благодаря этой победе «Салават Юлаев» занял первое место на «Кубке Башкортостана». Это десятая победа уфимцев в истории на домашнем предсезонном турнире. Обо всех остальных итогах «Кубка Башкортостана» можно почитать в материале «Реального времени».

Зато весьма неудачно начал сезон РПЛ футбольный клуб «Уфа». В первом туре «горожане» проиграли на своем поле «Краснодару». Гости забили башкирской команде три безответных мяча. Лишь к концу недели подопечные Вадима Евсеева смогли реабилитироваться и в Туле обыграли местный «Арсенал» (2:3). На следующей неделе ФК «Уфа» принимает московский «Спартак», гендиректором которого является Шамиль Газизов, ранее руководивший башкирским футбольным клубом.

Белоруссия протестная: Спиваков и Шевчук

Известный уроженец Уфы — музыкант Владимир Спиваков отказался от ордена Франциска Скорины, который ему вручил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Причиной такого решения стала жестокость, с которой «власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране».

Александр Лукашенко наградил дирижера орденом в 2014 году, отметив его заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, а также его успехи в защите прав граждан Белоруссии.

Стоит отметить, что на протестные акции в Минске и других городах союзного государства отреагировал еще один известный выходец из Уфы — Юрий Шевчук, который также выступает в защиту шиханов. Фронтмен рок-группы «ДДТ» вместе с другими музыкантами и артистами поддержал белорусских протестующих и потребовал снять информационную блокаду.