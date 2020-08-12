Встали горой за башкирский Шиес: как спасают Куштау

В Башкирии противостояние за шиханы обрело федеральный масштаб и грозит ударить по имиджу регионального руководства

Борьба за шиханы в Башкирии перешла в острую фазу. Противостояние между защитниками Куштау с «Башкирской содовой компанией» на днях вылилось в несколько потасовок активистов с группой неизвестных «диверсантов», среди которых оказались и подростки. Политолог, колумнист «Реального времени» Карина Горбачева в колонке для нашей интернет-газеты рассказывает хронологию событий последних дней. По мнению эксперта, конфликт вокруг Куштау оборачивается большими репутационными рисками для руководства республики и все больше обретает черты событий в Шиесе, которые обернулись серьезными политическими последствиями в регионе.

Встали горой

Куштау — двугорбая вершина, которую омывает Белая река, воспетая Юрием Шевчуком в 1990-х. Юрий Юлианович воспел не только реку, но и саму гору, ведь совсем скоро содовое и цементное производства могут уничтожить древний риф, уникальный с точки зрения геологии и биологии. Мирный спор за гору длился почти 2 года, за которые промышленники так и не приняли доводы российских ученых, экспертов и населения. С началом августа ситуация перешла в стадию открытого конфликта из-за незаконных, как полагают защитники, действий со стороны АО «Сырьевая компания» («дочки» АО «Башкирская содовая компания» и HeidelbergCement Rus).

Добывающая компания начала рубку леса, следы которой обнаружили жители деревни Урняк на следующий день после Курбан-байрама. Такой «подарок» на почитаемый многими праздник преподнесли жителям промышленники, буквально вынудив их выйти в лес на защиту горы. Спустя неделю противостояние приобрело невиданный размах — защитники горы провели многотысячный флешмоб ради спасения шихана, а их оппоненты заказали ночное нападение на палаточный лагерь активистов. Около 370 человек окружили 17 мужчин и женщин, ночевавших в палатках, и угрожали им расправой за неравнодушную позицию. Это событие стало ярким маркером того, что ситуация с Куштау в Башкортостане вышла из-под контроля региональных властей и перешла в стадию нового российского Шиеса.

Хронология

3 августа на гору приехали несколько лесорубов в сопровождении охраны и начальника из «Сырьевой компании». Местные жители вовремя прибыли на гору, вызвали участкового из полиции и смогли удержать лесорубов от рубки.

4 августа лесорубы снова прибыли на гору, теперь уже в окружении целой толпы охранников. ЧОП попытался огородить участок леса лентами и поставил таблички «Идет валка леса». Однако местные жители снова вовремя успели прибыть на место и снова отстояли лес. Главным их аргументом стало требование предъявить постановление правительства Башкортостана о выводе леса из лесопарковой зоны, на которой по закону рубка запрещена. Генеральный директор «Сырьевой компании» Александр Шкурко показывал разные документы, но запрашиваемого постановления среди них не нашлось. Жители поняли, что на этом дело не остановится, и вечером того же дня поставили палатки для дежурства. Ожидания оправдались: той же ночью неизвестные пытались проехать на гору, но увидев лагерь, спешно уехали.

лесорубы снова прибыли на гору, теперь уже в окружении целой толпы охранников. ЧОП попытался огородить участок леса лентами и поставил таблички «Идет валка леса». Однако местные жители снова вовремя успели прибыть на место и снова отстояли лес. Главным их аргументом стало требование предъявить постановление правительства Башкортостана о выводе леса из лесопарковой зоны, на которой по закону рубка запрещена. Генеральный директор «Сырьевой компании» Александр Шкурко показывал разные документы, но запрашиваемого постановления среди них не нашлось. Жители поняли, что на этом дело не остановится, и вечером того же дня поставили палатки для дежурства. Ожидания оправдались: той же ночью неизвестные пытались проехать на гору, но увидев лагерь, спешно уехали. 5 августа к лагерю из 2 палаток начали съезжаться жители городов Башкирии — из Стерлитамака, Ишимбая, Дюртюлей. День прошел спокойно, неравнодушных собралось около 50 человек. Однако вечером пришла техника с новой партией лесорубов (все предыдущие от такой работы отказывались, видимо, поняв, что участвуют в сомнительном деле). На место приехала полиция. Мирная беседа закончилась задержанием активистки Рузины Мухаметжановой, которая ранее и выдвинула требование показать документ о переводе леса, и Григория Горового, который собрал мусор в лесу — те самые ленты, которые ЧОП не признал своими.

к лагерю из 2 палаток начали съезжаться жители городов Башкирии — из Стерлитамака, Ишимбая, Дюртюлей. День прошел спокойно, неравнодушных собралось около 50 человек. Однако вечером пришла техника с новой партией лесорубов (все предыдущие от такой работы отказывались, видимо, поняв, что участвуют в сомнительном деле). На место приехала полиция. Мирная беседа закончилась задержанием активистки Рузины Мухаметжановой, которая ранее и выдвинула требование показать документ о переводе леса, и Григория Горового, который собрал мусор в лесу — те самые ленты, которые ЧОП не признал своими. 6 августа с самого утра на гору прибыло несколько машин: «вахтовка», эвакуатор, «Газель» в сопровождении ЧОПа и, по сообщениям очевидцев, около 60 полицейских. Одновременно установили бетонные плиты и шлагбаум на подъезде к горе, перегородив дорогу к лагерю. На переговоры к активистам никто не вышел, и люди так и не поняли, куда едет техника. Местные жители, пришедшие на место, полагали, что это снова приехали лесорубы, и потому встали на пути к вершине. Не объяснив ничего, полиция начала задерживать всех, кто мешал рабочему транспорту. Также забрали на эвакуаторе машину активиста, которую поставили на проезд, чтобы удержать при случае технику добытчиков.



Этот день произвел на всех большое впечатление. В отличие от предыдущего дня у горы находилось всего около 20 человек, половину их них составляли пенсионеры и женщины. Полиция действовала жестко, шла на жителей стеной, а одну пожилую даму так толкнули, что ей стало плохо, а впоследствии выяснилось, что ей сломали ногу (ее увез реанимобиль). Важно, что машина, которую не пускали активисты, приехала лишь затем, чтобы установить стенд о начале работ. А люди, не зная об этом, рисковали своей жизнью и силами, думая, что те будут рубить ценный лес, являющий также средой обитания краснокнижных животных и растений.

с самого утра на гору прибыло несколько машин: «вахтовка», эвакуатор, «Газель» в сопровождении ЧОПа и, по сообщениям очевидцев, около 60 полицейских. Одновременно установили бетонные плиты и шлагбаум на подъезде к горе, перегородив дорогу к лагерю. На переговоры к активистам никто не вышел, и люди так и не поняли, куда едет техника. Местные жители, пришедшие на место, полагали, что это снова приехали лесорубы, и потому встали на пути к вершине. Не объяснив ничего, полиция начала задерживать всех, кто мешал рабочему транспорту. Также забрали на эвакуаторе машину активиста, которую поставили на проезд, чтобы удержать при случае технику добытчиков. Этот день произвел на всех большое впечатление. В отличие от предыдущего дня у горы находилось всего около 20 человек, половину их них составляли пенсионеры и женщины. Полиция действовала жестко, шла на жителей стеной, а одну пожилую даму так толкнули, что ей стало плохо, а впоследствии выяснилось, что ей сломали ногу (ее увез реанимобиль). Важно, что машина, которую не пускали активисты, приехала лишь затем, чтобы установить стенд о начале работ. А люди, не зная об этом, рисковали своей жизнью и силами, думая, что те будут рубить ценный лес, являющий также средой обитания краснокнижных животных и растений. 7 августа прошли суды над задержанными. Первое дело Венера Кинзябулова судья Ишимбайского городского суда прекратила в связи с недосказанностью обстоятельств. К слову, 11 августа суд назначил трое суток административного ареста еще одному активисту — Байрасу Габидуллину.

прошли суды над задержанными. Первое дело Венера Кинзябулова судья Ишимбайского городского суда прекратила в связи с недосказанностью обстоятельств. К слову, 11 августа суд назначил трое суток административного ареста еще одному активисту — Байрасу Габидуллину. 8 августа с началом выходных лагерь увеличился до 11 палаток. Люди прибывали каждый час, все спешили помочь защитникам продуктами, вещами и морально поддержать. Проходившие мимо туристы интересовались ситуацией — многие были не в курсе, что происходит.

Флешмоб «Живая цепь»

9 августа состоялся пятый по счету флешмоб в защиту горы Куштау “Живая цепь”. Эта акция собрала по разным оценкам от 3 до 5 тысяч человек. Гора привлекла к своему подножью представителей разных национальностей и конфессий, разных профессий и взглядов, что показало единство народной позиции о судьбе Куштау. Жители республики, а также ее гости встали под многокилометровым флагом Башкортостана и скандировали разные лозунги: “Куштау, живи”, “Куштау, йеше”, “Руки прочь от Куштау”, “Куштау наш”.

Сберечь шихан и сохранить содовое производство, перейдя на передовые экологичные технологии и использование других менее ценных мест залежей известняка, — вот основная идея собравшихся сторонников защиты горы.

На акции было записано обращение к президенту Российской Федерации с требованием создать на ней особо охраняемую природную территорию, которая спасет мировое геонаследие.

Ночное нападение на активистов

Тем же вечером, после впечатляющего по масштабности и эмоциональности народного мероприятия, примерно в 22:30 на лагерь активистов напали около 300 неизвестных под прикрытием ЧОП «Центурион» из города Ишимбай. Лагерь, расположенный в лесу, окружили люди в масках, с белыми повязками на предплечьях. У многих на лбу были фонарики, из-за чего их лица были с трудом различимы. Нападение произошло, когда там осталось меньше всего людей — 13 мужчин и 4 женщины, многие уже спали. Неизвестные требовали убрать лагерь, угрожали защитникам, портили имущество, продукты. Как сообщают очевидцы, у некоторых были ножи.

Через некоторое время к горе съехались люди из разных городов на подмогу тем, кого заблокировали в лесу. Мужчины пытались прорваться к лагерю, но у шлагбаума им препятствовал ЧОП и люди с белыми повязками. Нападавшие провоцировали, завязывались драки. Прибывшие через несколько часов сотрудники полиции вмешались только тогда, когда поняли, что очередная драка может закончиться плачевно.

События у Куштау происходили с 22:30 вечера и до утра. Одновременно представители БСК стянули технику к горе в количестве 50 единиц, видимо, намереваясь уже в ту же ночь пройти на гору и начать на ней работы. Некоторые машины привезли металлическую сетку-рабицу (а некоторые очевидцы говорили и о колючей проволоке), вероятно, чтобы огородить Куштау. Насколько правомерно огораживать шихан, который не является частной территорией, тема отдельного разговора. Всю ночь и следующий день со всей республики и даже соседних регионов прибывали люди, откликнувшиеся на призыв о помощи.

Несмотря на явно противоправный характер действий нападавших, полиция не проводила задержаний. Многие из числа людей с повязками приезжали на машинах со скрученными номерами, и их свободно пропускал пост ДПС. При этом водителей, которые ехали защищать оборонявшихся в лагере, останавливали на подъездах, задерживали на несколько часов в полиции для «выяснения обстоятельств». Примечательно, что количество полицейских, прибывших на вызов, было существенно меньше, чем в четверг, когда 60 человек прибыло задержать 10 активистов.

Напряженная обстановка сохранялась у горы до утра и затем целый день. Со слов оборонявшихся, нападавшие признались им, что их наняли, заплатив им от 1 до 3 тысяч рублей, для запугивания активистов. Однако увидев, что в защиту горы приехало 150-200 человек, и услышав, что представляет из себя гора, многие поняли, что их приезд стал ошибкой. Среди людей с повязками оказалось много несовершеннолетних парней от 13 до 18 лет.

К вечеру 10 августа рабочие убрали всю технику, ЧОП покинуло территорию, а бетонные блоки и шлагбаум демонтированы. Во вторник, 11 августа, защищать гору остались порядка 300 человек.

Итоги недельного противостояния и перспективы

События 3-10 августа в Башкортостане показали, что интересанты разработки Куштау тверды в своих намерениях получить гору и готовы использовать для этого все способы, включая силовое подавление несогласных. При этом чем более жестко действуют группы, защищающие их интересы, включая полицию, тем больше населения присоединяется к защите горы. Грубые и резкие методы, такие как противостояние полиции с бабушками и дедушками, массовое нападение неизвестных на безоружных мирных людей, использование несовершеннолетних, привлекают к себе внимание не только граждан республики, но и СМИ всей страны. А широкая огласка еще больше раскручивает спираль народных поддержки, превращая защитников Куштау в общенациональных героев. На фоне ухудшения экономической и экологической обстановки в стране подобная гражданская активность найдет широкую поддержку у населения далеко за пределами Башкортостана. Кроме того, происходящие на шихане события наглядно демонстрируют рост гражданской сознательности людей.

Одновременно ситуация вокруг горы несет большие репутационные риски для регионального руководства. На фоне активных разговоров о необходимости смены губернаторского корпуса в других регионах, подобный процесс может привлечь к себе негативное внимание не только населения, но и самого Кремля. Обострение ситуации вокруг горы показывает слабое влияние руководства Башкортостана на промышленные группы, ведущие деятельность в регионе. Дальнейшая эскалация конфликта может нанести серьезный урон имиджу главы Башкортостана Радия Хабирова, который уже сейчас воспринимается народом как ставленник Москвы и проводник непопулярных решений.

Особенности процесса, происходящего в Башкирии, не позволяют сравнивать его с хабаровским протестным движением, так как имеют своей основой не политический, а экологический спор. В этом плане противостояние за Куштау серьезно напоминает события в Шиесе, а значит имеют похожую траекторию развития. При этом важно учитывать, что конфликт в Шиесе затянулся на два года, а в результате привел к смене главы региона и схлопыванию проекта строительства крупнейшего в стране мусорного полигона. Но воплощение этого сценария в Башкортостане зависит от многих факторов: ресурсов промышленников, властей и готовности граждан отстаивать свою родную землю.

Карина Горбачева, фото vk.com/saveshihan