Башкирская неделя: борьба за Куштау, «уфимец Азат» и споры вокруг историка Хамидуллина

Ключевые события уходящих 7 дней в Башкортостане

На уходящей неделе противостояние между экоактивистами и представителями БСК на шихане Куштау перешло в режим горячего конфликта. Защитники горы пытались не пустить геологов, полиция задерживала особо активных, власти встали на сторону компании. Чиновник из администрации главы Башкирии попался при ловле рыбы на озере Чебаркуль, пообещал уволить инспектора и предложил ему «ехать в свою Ивановскую область». Интервью уфимского историка Салавата Хамидуллина вызвало традиционные споры о существовании этносов «татары» и «башкиры». Названы виновные во вспышках COVID-19 в уфимских больницах, французские инвесторы намерены вывозить башкирский мед в Европу, а местные фермеры пашут на «Кадиллаках»

Активистов под Куштау стали задерживать

Многолетний тлеющий конфликт защитников башкирских шиханов и представителей Башкирской содовой компании на этой неделе перешел в новую фазу. Экоактивисты сообщили, что на Куштау приехали лесорубы, и стали собирать сторонников, чтобы не допустить работы на горе.



Несколько дней сотрудники БСК готовили площадку для проведения геологоразведки. Активисты же пытались не пустить технику к выделенному участку. На третий день рабочие приехали с большой группой полиции и наконец смогли прорвать оборону Куштау. Попутно были задержаны несколько человек.



«Гринпис» потребовал от Генпрокуратуры проверить законность работ, защитники шиханов напирают на категорию «лесопарковые зоны», в которой запрещено вести подобные работы. Однако в офисе Игоря Краснова все равно спустили заявление в прокуратуру республики.

В правительстве Башкирии по-прежнему продолжают утверждать, что защита Куштау развернута для лоббирования интересов мифических конкурентов «Соды». Председатель совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов предсказал превращение Стерлитамака в трущобы и пригрозил активистам судами.

В свою очередь, в среде защитников шиханов подбадривают друг друга клипами и организуют очередной флешмоб с выстраиванием кольцом вокруг Долгой (так местные называют Куштау).

«Уфимец Азат» из администрации Хабирова

На этой неделе вся Башкирия обсуждала рыбалку. Но не рыбалку вообще, а конкретную поездку на озеро Чебаркуль начальника государственно-правового управления администрации главы Башкирии Азата Галина.

Чиновника оштрафовал за нарушение инспектор Росрыболовства Константин Ламзутов. Он поймал Галина с щукой, которая была меньше разрешенного для вылова размера. Инспектор имел при себе портативную камеру, и вскоре все соцсети республики увидели, как чиновник из администрации Хабирова угрожает собеседнику увольнением, посылает представителя рыбнадзора «ехать в свою Ивановскую область», поскольку сам Галин «башкир» и «находится на своей территории».

Теперь в суд поданы заявления от обеих сторон: чиновник утверждает, что инспектор вымогал у него взятку. В свою очередь, Ламзутов утверждает, что госслужащий из «серого дома» должен быть наказан за разжигание межнациональной розни.

Любопытно, что республиканское агентство «Башинформ» тоже обратило внимание на происшествие. Однако там рассказывается только о неких коррупционных схемах в Росрыболовстве. В качестве примера приводится именно история Галина с его позиций, но чиновник назван в материале «уфимец Азат», что стало отдельным предметом обсуждения в республиканском сегменте «Фейсбука».

Татаро-башкирские «войны» вокруг историка Хамидуллина

Интервью уфимского историка Салавата Хамидуллина «Реальному времени» вызвало мощную реакцию. Количество комментариев под ним вплотную приблизилось к четвертой сотне. Из обилия аргументов, вопросов и обвинений удалось составить отдельный текст.

Одним из самых спорных стал вопрос о принадлежности к башкирскому этносу татар с востока РТ. Это заявление историка тут же дало старт холивару о том, какой из народов действительно существовал, а какой «придуман большевиками». Правда, утверждения о вымышленности татар или башкир всё же были только крайними проявлениями спектра.

Высказали свое «фи» Хамидуллину и за критику бывшего главы Башкирии Рустэма Хамитова. Хотя тут комменаторов скорее раздражали похвалы Муртазе Рахимову и Радию Хабирову.



Газизов «ушел» Юрана?

Бывший тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран обвинил бывшего гендиректора ФК «Уфа» Шамиля Газизова в своем увольнении.

Газизов не так давно стал гендиректором московского «Спартака». Юран утверждает, что именно уфимский топ-менеджер выступил против его кандидатуры, когда «Химки» стали новым фарм-клубом «Спартака».

Есть слух, что конфликт Юрана и Газизова начался после назначения Радия Хабирова на место руководителя Башкирии. Якобы Радий Фаритович безуспешно пытался пропихнуть в «Уфу» Юрана, с которым подружился в Красногорске.

На эту информацию, упомянутую в тексте «Реального времени», отреагировал все тот же Ростислав Мурзагулов, который в своем Facebook написал: «Это Башкирия. Если бы у нас сказал Шеф поставить тренером Уфы своего лабрадора, то через час тот бы уже на пресс-конференции гавкал».



Крупнейшие должники Башкирии

Аналитическая служба «Реального времени» составила топ-50 крупнейших компаний-должников в Башкирии. Общий размер задолженности этих организаций по итогам 2019 года составляет 400,2 млрд рублей. Лидирует по объемам кредитных обязательств «Башнефть» — 90,1 млрд рублей. Долг УМПО достиг 31,4 млрд рублей. «Газпром нефтехим Салават» замыкает тройку с показателем в 36 млрд рублей.



День Мусы Гареева

Хабиров планирует в 2022 году масштабно отпраздновать 100-летие героического летчика времен Великой Отечественной войны Мусы Гареева. Глава Башкирии поручил разработать план мероприятий к этому важному событию.



Почему нельзя сносить «Дома Гурылева» в Уфе?

В Уфе могут снести памятники деревянного зодчества — дома № 22 и 22/1 по улице Гоголя. Оба они были построены в XIX веке и принадлежали мещанину Николаю Гурылеву. На месте этих объектов могут возвести многоуровневый паркинг для работников и посетителей Арбитражного суда Башкирии. Историк архитектуры, кандидат искусствоведения Светлана Семенова в колонке для «Реального времени» привела аргументы против уничтожения этих уникальных домов.



Французские пчеловоды в Башкирии

Французские инвесторы Патрик Хоффманн и Антуан Менделовичи, владеющие группой компаний «Отрада», загорелись новым проектом. Они планируют организовать в Башкирии производство меда и поставлять его в Европу. Они уже встретились с главой республики и обсудили предварительный план.

Приближение выборов, виновные во вспышках коронавируса и голая активистка

По мере приближения сентябрьского Дня голосования (который растянут на три) на местах в Башкирии начались неоднозначные события. Так, в соцсетях бурно обсуждались конфликты местного представительства «Яблока» в Нефтекамске с единороссами. Якобы последние не давали зарегистрироваться кандидатам в местный совет. Кроме того, в Стерлитамаке ТИК отклонила заявки минимум 14 независимых кандидатов, планировавших выдвинуться в горсовет.

Суд нашел виновных во вспышках COVID-19 в трех уфимских больницах. Так, ответственной за распространение болезни в РКБ признана врач-эпидемиолог Светлана Рушанова. Ей назначен штраф в размере 25 тысяч рублей. Такой же штраф должны выплатить и.о. главврача горбольницы №21 Марат Шарафутдинов и его заместитель по терапии Людмила Кокина. А вот замглавврача 13-й больницы Рустам Даутов наказан штрафом в 50 тысяч рублей.

Отдельно в республике обсуждалась очередная выходка скандально известной активистки Рамили Саитовой, все больше и больше приобретающей репутацию фрика на общественно-политической арене Башкирии. На этот раз она в чем мать родила встретила следователя, пришедшего опросить ее после вышедшего ролика о «засилье» армян в РБ.

Ну и нельзя не упомянуть о попавшем во многие федеральные паблики видео с «Кадиллаком». Утверждается, что некий башкирский фермер выехал пахать поле на новеньком Cadillac Escalade. Однако ролик похож на срежиссированный. Возможно, над его созданием трудилась команда все того же Ростислава Мурзагулова, чтобы поднять упоминаемость и престиж республики. А может быть, это кто-то из местных блогеров просто решил выдать такой странный контент за юмор.