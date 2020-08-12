Рэпер Face из Уфы поддержал защитников шихана Куштау в Башкирии
Российский рэпер Face, уроженец Уфы, поддержал защитников шихана Куштау от разработки содовой компанией в своем Instagram.
На своей странице в соцсети он выложил в «сторис» картинку с надписью «Я/Мы за Куштау».
Напомним, за Куштау заступался и другой уроженец Башкирии, музыкант Юрий Шевчук.
В воскресенье на Куштау состоялась акция в защиту шихана, собравшая, по некоторым оценкам, более 2 тысяч человек. Борьба за шиханы в Башкирии перешла в острую фазу. Хронология событий и противостояние активистов с «Башкирской содовой компанией» — в материале «Реального времени».
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