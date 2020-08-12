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Рэпер Face из Уфы поддержал защитников шихана Куштау в Башкирии

10:36, 12.08.2020 4
Рэпер Face из Уфы поддержал защитников шихана Куштау в Башкирии
Фото: instagram.com/facepublicenemy

Российский рэпер Face, уроженец Уфы, поддержал защитников шихана Куштау от разработки содовой компанией в своем Instagram.

На своей странице в соцсети он выложил в «сторис» картинку с надписью «Я/Мы за Куштау».

Напомним, за Куштау заступался и другой уроженец Башкирии, музыкант Юрий Шевчук.

В воскресенье на Куштау состоялась акция в защиту шихана, собравшая, по некоторым оценкам, более 2 тысяч человек. Борьба за шиханы в Башкирии перешла в острую фазу. Хронология событий и противостояние активистов с «Башкирской содовой компанией» — в материале «Реального времени».

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 комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 10:38
    Молодец, Фейс! Уважаю!
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  • Анонимно 10:39
    он всегда за любой кипиш. все протесты, митинги - это он любит
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  • Анонимно 10:45
    Вспоминается его "Юморист"
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  • Анонимно 10:47
    Пока Мурзагулов, Башспирт и вся их компания любезничает с Моргенштерном, тут ударил в спину Фейс. Ай, красава!
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