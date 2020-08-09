Палаточный лагерь защитников шихана Куштау окружили сотни неизвестных людей

Очевидцы событий вокруг палаточного лагеря защитников шихана Куштау в Башкирии сообщают «Реальному времени», что в воскресенье 9 августа примерно в 22.30 к лагерю, в котором дежурили защитники горы, приехали сотни неизвестных. Вот что пишут наши источники:

«Среди них были представители ЧОПа, но большая часть — люди в обычной одежде с белыми повязками. Возраст — примерно от 18 до 30. Они окружили лагерь. Их примерно 200—300 человек. В лагере оставалось 13 мужчин и 4 женщины. Несколько человек вышли из лагеря к дороге, но после окружения их не пропустили обратно к палаткам (при этом шел дождь). Далее эти люди стали сжимать кольцо вокруг лагеря. Многие были с фонариками на лбу. Среди приехавших были нетрезвые люди. Пошли угрозы тем, кто был в лагере.

Из лагеря пошли просьбы о помощи, после чего приехали, кто мог, из ближайших сел.

Сначала защитники подумали, что цель наезда — разогнать лагерь. Но прошло уже несколько часов, а лагерь цел (хотя эти люди продолжают угрожать, начали портить имущество)".

Очевидцы «Реального времени» сообщают: защитники шихана предполагают, что вечерний визит — провокация, чтобы вынудить активистов приехать к лагерю и завязать потасовку (таким образом создав повод ограничить свободу действий активистов). Также наши источники не исключают, что вырубка леса на склонах шихана завтра продолжится.

Напомним, конфликт защитников башкирских шиханов и Башкирской содовой компании на этой неделе вступил в новую фазу. Экоактивисты разбили на склонах горы палаточный лагерь, чтобы не пустить специалистов к выделенному для геологоразведки участку и предотвратить вырубку леса на склонах. В итоге рабочие приехали с большой группой полиции и наконец смогли прорвать оборону Куштау. Попутно были задержаны несколько человек.



Сегодня на Куштау состоялась акция в защиту шихана, собравшая, по некоторым оценкам, более двух тысяч человек. Источники «Реального времени» рассказывают, что «гости» приехали ночью, когда экоактивисты разъехались по домам, а в лагере осталась лишь горстка защитников горы.