«Black Star по-башкирски»: Элвин Грей отлучил от лейбла своего казанского «клона»

Фото: Дмитрий Резнов

Разрыв в «Инстаграме»

Известный башкирский певец Элвин Грей (Радик Юльякшин) вынес в публичное поле конфликт с теперь уже бывшим участником своего лейбла — певцом Вильданом Шамсутдиновым, выступающим под псевдонимом VILLI. В недавней публикации в Instagram Грей прямым текстом заявил: отныне «проекта VILLI не существует».

Грей объяснил это видеозаписью, которую Шамсутдинов недавно выложил в одной из соцсетей (оригинал видео сейчас недоступен, но в репостах Грея ролик на момент публикации сохранился) — там VILLI заявляет, что «не является участником никаких лейблов, никаких творческих объединений — такой вот свободный человечек».

— От лица лейбла «Элвин Грей» официально заявляю: Вильдану Шамсутдинову запрещено исполнять весь его репертуар на концертах; он снят со всех ротаций. Псевдоним и песни больше не принадлежат Вильдану, — написал Элвин Грей в «Инстаграме».

Также Грей заявил, что организаторам будущих концертов VILLI может грозить штраф до 5 млн рублей в рамках действующего законодательства (вероятно, речь идет об ответственности, за нарушение исключительных прав на произведение, статья 1301 ГК РФ).

Из этих заявлений можно сделать вывод, что в рамках договора между Шамсутдиновым и лейблом «Элвин Грей» все права на псевдоним и песни остались за лейблом. В официальной группе VILLI «ВКонтакте» выложены 19 записанных треков артиста, один из них исполняется вместе с Элвином Греем.

Сам Шамсутдинов пока никак не отреагировал на заявление Грея, представители артиста оказались недоступны для комментариев. Исполнительный директор лейбла «Элвин Грей» Семен Прошко пообещал прокомментировать ситуацию позднее, однако добавил, что «никакого конфликта» между Греем и VILLI нет.

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Вильдану Шамсутдинову 24 года, он родился в Куюргазинском районе и позже переехал в Оренбург. После школы поступил в Оренбургский областной колледж культуры и искусств, но после года обучения поступил в Казанский государственный институт культуры на театральный факультет. Сейчас именно Татарстан является основным регионом для творчества VILLI, а свои треки он записывает по большей части на татарском.

В ноябре 2018 года Элвин Грей официально объявил, что Вильдан Шамсутдинов становится артистом лейбла «Элвин Грей», а уже в декабре того же года VILLI появился на одной сцене с Греем. При этом тогда СМИ называли VILLI «клоном Юльякшина» — ссылаясь и на схожий имидж, и на схожее творчество.

Летом этого года в жизни Шамсутдинова произошло еще одно важное событие — он совершил никах с Гульназ Асаевой, еще одной известной в Башкортостане певицей. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что Асаева долгое время встречалась с Элвином Греем, в чем ряд СМИ усмотрели реальную подоплеку конфликта между Шамсутдиновым и Юльякшиным. Однако о никахе стало известно еще 19 июля, но провокационное заявление Шамсутдинова прозвучало в «Инстаграме» только в минувшие выходные, а там и «ответочка» от Грея не заставила себя ждать.

Чем похожи Грей и Тимати?

В комментариях к публикации Грея многие пользователи провели параллель между действиями Грея и скандалом в известном лейбле Black Star, основанном Тимати. В 2018—2019 годах лейбл покинули несколько знаковых артистов — в их числе, к примеру, Егор Крид (Егор Булаткин) и рэпер L’One (Леван Горозия). В обоих случаях лейбл предъявлял права на творчество певцов и даже на их псевдонимы.

В итоге Егор Крид сумел договориться с лейблом и сохранил за собой права на псевдоним (есть конспирологическая теория о том, что Криду помог олигарх Борис Ротенберг, хотя и лейбл, и певец это опровергают). Леван судился с лейблом — и в октябре прошлого года суд первой инстанции отклонил иск о защите авторских прав Горозии. Тем самым суд оставил права на песни, клипы и товарный знак за лейблом Black Star.

Дойдет ли история Грея и VILLI до суда — пока неизвестно.

Александр Артемьев