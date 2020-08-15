В Башкирии на защитников Куштау напали люди в камуфляже

В Башкирии на палаточный лагерь защитников шихана Куштау напали люди в камуфляжной форме с надписью «Охрана».

«По последним данным, лагерь и защитников окружили со всех сторон. На помощь ЧОПу подтянулись какие-то отморозки. Через лес в лагерь просочились спортсмены, человек 30. Дела, если честно, у защитников не очень. Обороняются человек 60. Остальных [экоактивистов] не пускают на место. Ни на машинах, ни пешком», — передают очевидцы.

Как рассказали активисты «Реальному времени», они пытаются не пропустить тяжелую технику к месту своей стоянки. Им противостоят люди в камуфляжной форме с надписью «Охрана». Кроме того, против активистов применили газовые баллончики.

Также собеседники сообщили, что 13 мужчин, оборонявших лагерь, были задержаны, их увезли в неизвестном направлении.

Позже другие люди в камуфляже вышли со стороны леса и устроили погром в лагере. Сейчас на месте стычке находятся сотрудники полиции. Туда выехали члены Совета по правам человека при главе Башкортостана.

Напомним, аналогичное нападение на защитников Куштау произошло поздно вечером 9 августа. Хронологию событий описывала в «Реальном времени» политолог Карина Горбачева.

Конфликт защитников башкирских шиханов (горы Куштау, Торатау и Юрактау) и Башкирской содовой компании на прошлой неделе вступил в новую фазу. Экоактивисты разбили на склонах горы палаточный лагерь, чтобы не пустить специалистов к выделенному для геологоразведки участку и предотвратить вырубку леса на склонах. БСК намерена добывать из этой горы сырье для производства соды.