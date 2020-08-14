В Башкирии археологи нашли аналог Аркаима

В башкирском Зауралье обнаружены два укрепленных поселения эпохи бронзы с круглоплановым расположением жилищ. Объекты комплекса памятников «Страна городов» выявлены на территории Хайбуллинского района Башкортостана благодаря воздушному облету и фотограмметрии. Археологи сравнивают находку с Аркаимом.

«Топографические условия местоположения поселений (низкая терраса и пойма), характер взаиморасположения жилищ (радиальное) и конструктивные особенности (вал по внешней стороне поселения), позволяют предварительно отнести выявленные поселения к кругу памятников так называемой «Страны городов», обнаруженных в соседней Челябинской области и Казахстане», — рассказал «Реальному времени» ведущий научный сотрудник отдела археологического наследия ГБУ НПЦ по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ Рамиль Насретдинов, проводивший исследования.

Оба округлых в плане поселения компактно расположены в 200 метрах друг от друга. Проведенные предварительные рекогносцировочные археологические полевые работы подтвердили наличие культурного слоя, датируемого эпохой бронзы. На одном из них насчитывается 12 жилищ по внешнему радиусу и 3 (возможно 4) в центральной площадке поселения. Ширина вала 12—13 метров, его высота 0,3 метра. С учетом вала диаметр поселения равен 88 метрам

Другой объект имеет менее четкие очертания, поскольку расположен в пойме и порос высокой влаголюбивой растительностью. Диаметр данного объекта с учетом вала 120 м, ширина вала 17 метров, высота 0,2 метра. Во внутренней части поселения едва прослеживаются два круглых образования, вероятно, обрамляющие внутренний и внешний периметр ряда жилищ.

Также уфимские археологи установили, что пространство между поселениями было жилым. На это указывают четыре едва выраженных в рельефе образования, по морфологии характерные для жилищных впадин.

В составе комплекса поселенческих памятников ученые выявили погребальные объекты, расположенные рядом, — 11 курганов диаметрами от 15 до 28 метров и высотой до 0,8 метра.

«Поселения обнаружены по результатам изучения данных дистанционного зондирования земли и анализа цифровой модели поверхности (ЦМП), которая стала возможна благодаря комбинированному использованию средств воздушной геодезии (воздушного облета) и фотограмметрии. Установить точные размерные характеристики объектов удалось данным ЦМП и подтверждены натурным осмотром», — объяснил Рамиль Насретдинов.

По его словам, археологические работы на объектах продолжаются.

Объекты выявлены в рамках реализации проекта по дистанционному изучению историко-культурных пространств, который реализуется археологами Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Республики Башкортостан и лабораторией «Цифровая археологии». Также в рамках проекта оцифрованы пространства других укрепленных поселений — Улак-1 и Селек-1, которые после воздушной съемки предстали совсем в ином виде. Проект лаборатории «Цифровая археология» предваряет комплексную экспедицию археологов по выявлению и изучению укрепленных поселений башкирского Зауралья.