В Башкирии археологи нашли аналог Аркаима
В башкирском Зауралье обнаружены два укрепленных поселения эпохи бронзы с круглоплановым расположением жилищ. Объекты комплекса памятников «Страна городов» выявлены на территории Хайбуллинского района Башкортостана благодаря воздушному облету и фотограмметрии. Археологи сравнивают находку с Аркаимом.
«Топографические условия местоположения поселений (низкая терраса и пойма), характер взаиморасположения жилищ (радиальное) и конструктивные особенности (вал по внешней стороне поселения), позволяют предварительно отнести выявленные поселения к кругу памятников так называемой «Страны городов», обнаруженных в соседней Челябинской области и Казахстане», — рассказал «Реальному времени» ведущий научный сотрудник отдела археологического наследия ГБУ НПЦ по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ Рамиль Насретдинов, проводивший исследования.
Оба округлых в плане поселения компактно расположены в 200 метрах друг от друга. Проведенные предварительные рекогносцировочные археологические полевые работы подтвердили наличие культурного слоя, датируемого эпохой бронзы. На одном из них насчитывается 12 жилищ по внешнему радиусу и 3 (возможно 4) в центральной площадке поселения. Ширина вала 12—13 метров, его высота 0,3 метра. С учетом вала диаметр поселения равен 88 метрам
Другой объект имеет менее четкие очертания, поскольку расположен в пойме и порос высокой влаголюбивой растительностью. Диаметр данного объекта с учетом вала 120 м, ширина вала 17 метров, высота 0,2 метра. Во внутренней части поселения едва прослеживаются два круглых образования, вероятно, обрамляющие внутренний и внешний периметр ряда жилищ.
Также уфимские археологи установили, что пространство между поселениями было жилым. На это указывают четыре едва выраженных в рельефе образования, по морфологии характерные для жилищных впадин.
В составе комплекса поселенческих памятников ученые выявили погребальные объекты, расположенные рядом, — 11 курганов диаметрами от 15 до 28 метров и высотой до 0,8 метра.
«Поселения обнаружены по результатам изучения данных дистанционного зондирования земли и анализа цифровой модели поверхности (ЦМП), которая стала возможна благодаря комбинированному использованию средств воздушной геодезии (воздушного облета) и фотограмметрии. Установить точные размерные характеристики объектов удалось данным ЦМП и подтверждены натурным осмотром», — объяснил Рамиль Насретдинов.
По его словам, археологические работы на объектах продолжаются.
Объекты выявлены в рамках реализации проекта по дистанционному изучению историко-культурных пространств, который реализуется археологами Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Республики Башкортостан и лабораторией «Цифровая археологии». Также в рамках проекта оцифрованы пространства других укрепленных поселений — Улак-1 и Селек-1, которые после воздушной съемки предстали совсем в ином виде. Проект лаборатории «Цифровая археология» предваряет комплексную экспедицию археологов по выявлению и изучению укрепленных поселений башкирского Зауралья.
Справка
«Страна городов» — комплекс из порядка 20 четко ориентированных по сторонам света городов, построенных на площади в 350 кв. км около 4000 лет назад в междуречье Урала и Тобола. Остатки городов, которые объединены единой технологией и проектировкой, разбросаны на территории современных Челябинской и Оренбургской областей, Башкирии (башкирское Зауралье) и Казахстана. Объекты в Башкортостане относятся к его западной периферии. Здесь на небольшой замкнутой территории площадью 25 тыс. га сконцентрировано свыше 300 памятников археологии. Среди них — укрепленное поселение бронзового века Улак, округлой формы и с радиальным расположением жилищ, аналогичное поселение Селек-1, а также множество курганов и поселений.
Города, относящиеся к Аркаимовскому кругу памятников, разной формы — круглые, квадратные или овальные. В центре каждого — площадь, затем кольцо жилых помещений, мощеная бревнами улица с ливневой канализацией и либо еще одно кольцо домов, либо сразу стены, превращающие город в крепость. Ширина фортификационных сооружений доходила до 20 метров. Жилые кварталы опоясывали две стены: основная — до 5,5 метра шириной и до 3,5 метра высотой, дополнительная — пониже и потоньше, между ними и перед ними — рвы.
За стенами городов бурлила жизнь и процветали ремесла: здесь плавили бронзу, ковали украшения и оружие, делали керамическую утварь, шили одежду и обувь. А главное, под надежной защитой этих стен жили не только мастера-ремесленники, но и жрецы, мыслители и, вероятно, астрономы.
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