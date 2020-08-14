Есть первый трофей Лямси! Главные итоги домашнего турнира для «Салавата Юлаева»

И немного о «Тракторе» и «Нефтехимике»

Накануне победой «Салавата Юлаева» завершился Кубок Республики Башкортостан — таким образом, финский наставник уфимцев Томи Лямся взял свой первый трофей у руля команды. «Реальное время» подводит главные итоги турнира для Уфы и других восточных участников турнира: когда Гранлунд станет новым Умарком, почему Воробьев лучше Бурмистрова, будет ли «Салават» Лямси таким же веселым как раньше, а также чего ждать от «Нефтехимика» и «Трактора» — об этом в нашем материале.

Организация турнира в Уфе оставила вопросы

С самого первого дня Кубка Республики Башкортостан журналисты отмечали подозрительное сходство его логотипа с эмблемой международного детского турнира «Кубок Газпром нефти». Логотипы действительно выполнены в похожей стилистике, а некоторые их элементы (как, например, шлем) просто идентичны.

Любопытно, что организаторы, что называется, «профейлили» не только создание логотипа для турнира с историей, но и подсчет очков в таблице. После стартовой победы «Нефтехимика» над «Северсталью» в активе нижнекамцев значилось 3 очка. Уже на следующий день в Уфе решили считать по системе, принятой в КХЛ, — то есть давать за победу 2 очка, а вчерашнее начисление баллов объяснили «технической ошибкой».

При этом стоит отметить, что на трибунах, несмотря на действующее ограничение количества зрителей, удалось сохранить хоккейную атмосферу. Но тут скорее заслуга фанатов из «Green machine».

Возможно, дело в двухгодичной паузе, которую брал уфимский турнир — иногда складывалось впечатление, что организаторы утратили некоторые навыки за это время. Тем интереснее, к слову, будет понаблюдать за Кубком чемпионов, который впервые пройдет в Казани 19-23 августа.

Первый и главный вывод непосредственно об уфимской команде, который можно сделать уже сегодня — «Салават Юлаев» Томи Лямси играет не менее результативно и весело

«Салават» Лямси по-прежнему «веселый»

Первый и главный вывод непосредственно об уфимской команде, который можно сделать уже сегодня — «Салават Юлаев» Томи Лямси играет не менее результативно и весело (закрываем глаза на первый период с «Северсталью), чем при его предшественниках. Вот голые цифры: уфимцы забросили на домашнем турнире 13 шайб в трех матчах, а если приплюсовать сюда предыдущие противостояния с «Автомобилистом, то это уже 20 голов за пять игр предсезонки.

Очевидно, что у нынешнего «Салавата» пока нет того огня, который так любят в Уфе и к которому привыкли местные поклонники хоккея — уехал самый креативный хоккеист Линус Умарк, недостает взаимопонимания во втором и третьем звеньях, отчего пострадавшим выглядит Александр Кадейкин, разгоняющий атаки, но не получающий должной поддержки от краев. Все эти винтики Лямсе еще предстоит подтянуть, нащупав «химию» игроков.

Гранлунд пока не Умарк, но потенциал заметен

«Я не буду новым Умарком, но готов быть лидером, тренеры видят меня в этой роли», — говорил после второго поединка финский новичок «Салавата Юлаева». До вчерашнего матча у Маркуса Гранлунда была всего одна шайба на турнире — и та в разгромной игре против «Нефтехимика», когда не забивал только ленивый. Полноценной ее назвать сложно — вратарь нижнекамцев помогал как мог, пропустив после обычного наброса на ворота.

А вот в игре с «Северсталью» Маркус оформил свой первый по-настоящему трудовой гол — сам выиграл вбрасывание, сместился на пятак и уже оттуда поразил ворота Подъяпольского. В другом эпизоде Теему Хартикайнен выводил Гранлунда один на один ювелирной передачей, но Маркус не сумел убежать — защитник выбил шайбу у него из-под клюшки в последний момент.



Более того, турнир в Уфе дал понять, что некоторые функции Умарка взял на себя как раз Хартикайнен, который прибавил в движении и стал много играть на пятаке. Гранлунд же старается, борется на точке, поддавливает в большинстве, но пока не столь результативно, как от него ждут. Наверняка он еще будет прибавлять, тем более что с Хартикайненом и Манниненом они говорят на одном языке.

Михаил Воробьев > Александр Бурмистров

Михаил Воробьев, хорошенько побороздивший просторы североамериканского хоккея и возвратившийся явно сильнее прежнего, выглядит весьма уверенно уже сегодня.

У новоприбывшего центрфорварда результативная передача в игре с «Трактором», заброшенная шайба и передача в матче с «Нефтехимиком». Но самое главное, Михаил очень быстро вписывается в игру с новыми партнерами. Например, во втором матче его впервые выпустили в звене с Никитой Сошниковым, и хоккеисты очень быстро нашли друг друга. Да, о полном взаимопонимании речи пока не идет, но на льду Воробьев не теряется. Во вчерашней игре это сочетание выглядело более цельно и есть основания полагать, что понимание внутри звена будет расти.

23-летний «центр» пришел на место, которое освободил не до конца вписавшийся в команду Александр Бурмистров. Последний, если вспоминать прошлый год, не мог найти себя не только в летний предсезонный период, но и первые двадцать игр сезона. 69-й номер в Уфе так и не почувствовал себя в своей тарелке, не сумев полностью раскрепоститься и играть так, как он умеет.

Очевидно, что Воробьеву намного легче вписаться в команду, в системе которой он рос как хоккеист, где он все знает, понимает местный менталитет, хоккей и город. Воробьев может стать открытием «Салавата» нынешнего сезона. Разве что в креативе при дирижировании атаками ему стоит добавить.

А что у «Нефтехимика»? Все неоднозначно

Предоследнее место на турнире («Северсталь» оказалась ниже лишь по показателю заброшенных шайб), конечно, можно расценивать как неприятный звоночек за три недели до старта чемпионата КХЛ. Но болельщики со стажем вряд ли припомнят, когда за последние годы «Нефтехимик» проводил однозначно удачную предсезонку. Пожалуй, таковых не было со времен Владимира Крикунова.

Если вспомнить прошлое межсезонье, то более бесперспективное будущее для команды Вячеслава Буцаева представить было сложно. Нижнекамская команда вчистую уступила всем на Кубке президента Казахстана в Нур-Султане, проиграв все четыре игры турнира и пропустив 15 шайб только за первые три. В итоге же по ходу сезона «волки» нашли игру и сумели выгрызть себе место в плей-офф.

В нынешнем сезоне подобной безысходности не было уже с первого товарищеского матча в Казани. «Нефтехимики» быстро освоились и сумели воспользоваться некоторой несыгранностью казанцев. Отлично показала себя молодежь, на счету которой большая часть голов.

На Кубке Башкортостана нижнекамцы не блистали. Свою игру пока не нашли легионеры, а отъезд Дамира Шарипзянова в Балашиху серьезно сказался на надежности и уверенности обороны. Восемь шайб, пропущенных от «Салавата Юлаева», и четыре — от «Трактора» (всего 14 голов в пассиве на турнире) должны заставить руководство «Нефтехимика» задуматься об укреплении именно оборонительной линии.

На Кубке Башкортостана нижнекамцы не блистали

Но еще более больной вопрос — вратарский. Константин Барулин не вызывал большого доверия ни прошлым летом, ни по ходу регулярного сезона. Не «подтащил», а скорее подвел вратарь и в серии с «Ак Барсом» в розыгрыше Кубка Гагарина. Его продление изначально было сомнительной затеей, а предсезонка эти сомнения только подтверждает. Насколько сумеет подстраховать или вытеснить Барулина с позиции первого номера Евгений Иванников — большой вопрос. Высокий уровень он тоже не продемонстрировал.

Из положительного: молодежь Нижнекамска по традиции показывает себя на уровне взрослых команд уже с этапа предсезонки. Продолжает удивлять Максим Грошев, сумевший сделать просто космический рывок по сравнению с прошлым межсезоньем. Что важно — он продолжает расти и «обрастать мясом». Неплохо показывает себя Бякин, отметившийся шайбами в двух матчах — с «Северсталью» и «Трактором». Хафизов (22 года) сделал гол на пару с Шарифьяновым (21 год) против «Салавата».

Другое дело, что на одной молодежи сезон вытянуть не удастся. Команде нужно подкрепление из забивающих форвардов и надежных оборонцев.

Мы увидим совсем другой «Трактор»

Проблемы, которые не дали «Трактору» увезти из Уфы первый трофей сезона, видны невооруженным глазом, и о них говорит сам тренер челябинцев Анвар Гатиятулин. У «Трактора» пока очень плохо работает большинство. Например, в матче с «Салаватом» уральцы не смогли реализовать четыре подряд шанса разыграть лишнего. Всего же за матч у команды Гатиятулина было семь попыток — реализована была лишь одна.

И тем не менее, исполнительское мастерство команды заметно выше того, что мы видели в предыдущем сезоне. Совершенно точно мы увидим другой «Трактор».

— Много на что посмотрели на этом турнире, много в чем нужно добавлять. Я думаю, сейчас тренеры проведут работу и на тренировках будем исправлять наши недочеты. Много хорошего было и много брака. Будем работать. Время еще есть, не так много, но есть, — приводит слова новичка команды Сергея Калинина официальный сайт «Трактора».

Совершенно точно мы увидим другой «Трактор»

— Понравилась самоотдача всех игроков в прошедших матчах. Технические и тактические ошибки присутствовали в каждой игре, но это нормально для этого периода подготовки. Сейчас мы возвращаемся домой, там продолжим подготовку к новому сезону», — рассказал пресс-службе челябинского клуба Гатиятулин.