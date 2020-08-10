Элвин Грей прокомментировал уход VILLI из лейбла

Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

Татаро-башкирский певец Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, прокомментировал уход Вильдана Шамсутдинова из своего лейбла. Артист отрицает, что это связано с личными отношениями.

«Сразу скажу, что как такового конфликта между мной и Вильданом не существует. Между мной и продюсером Вильдана был заключен договор сроком на один год. Этот год прошел. Договор не был пролонгирован», — заявил Юльякшин.

Элвин Грей объясняет, что VILLI «не захотел сидеть на шее у лейбла» и пошел зарабатывать деньги, выбрав для этого сетевой маркетинг.

«Мы его выбор не одобрили, но и мешать не стали», — подчеркнул певец.

Он также объяснил, что альбом остался в собственности лейбла, поскольку был записан на его средства. Репертуар певца был снят с ротации, поскольку это тоже требовало денег.

«Просто так данному исполнителю использовать в своих выступлениях материал лейбла никто не даст. Это должны понимать все: и артисты, и организаторы мероприятий», — добавил Грей.

Отдельно певец остановился на слухах о конфликте с Вильданом Шамсутдиновым из-за бывшей девушки:

«Гульназ никогда не была моей девушкой. Она дочь моих друзей (родителей Гульназ). Я искренне за нее рад, что она нашла вторую половинку у нас в лейбле», — заключил Юльякшин.

Напомним, что на поле татарского шоу-бизнеса появились различные слухи о внезапном уходе VILLI из лейбла Элвина Грея. Самыми популярными стали версии об участии последнего в финансовой пирамиде, а также о том, что Шамсутдинов женился на бывшей девушке Элвина Грея Гульназ Асаевой.