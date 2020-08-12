Башкирская содовая компания приостановила геологоразведку шихана Куштау из-за протестов

«Башкирская содовая компания» приостановила геологоразведочные работы на известняковом шихане Куштау из-за протестов активистов, выступающих против разработки горы.

Замгендиректора предприятия Рустем Басыров пояснил в беседе с ТАСС, что на первой стадии расчистка участков леса должна была быть произведена и ее начали 27 июля, но из-за того, что технике, работникам препятствовали местные активисты, работы пришлось приостановить.

Басыров подчеркнул, что геологоразведочные работы компания намеревается продолжить, сейчас будут прорабатываться варианты захода на гору и продолжения работ. По словам замгендиректора, противодействие работам на шиханах может в дальнейшем привести к закрытию завода. При этом Башкирская содовая компания готова опубликовать документы, которые разрешают проводить геологоразведку и вырубать для этого деревья на горе.



Также Басыров заявил, что проблему нужно решать при поддержке государства, проводить работу с общественностью.

По данным Совета по правам человека при главе Башкирии, вырубка деревьев на Куштау привела к росту протестной активности республиканской общественности, выступающей за сохранение природного и исторического достояния региона, а также за соблюдение норм экологического благополучия и безопасности.

Протестующих против разработки башкирских шиханов содовой компанией поддержал рэпер Face, уроженец Уфы.