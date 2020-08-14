«Салават Юлаев» занял первое место на «Кубке Башкортостана»

«Салават Юлаев» в овертайме обыграл череповецкий «Северсталь» (2:1от) в заключительном матче на предсезонном турнире «Кубок Республики Башкортостан».

Решающим стал точный бросок Никиты Сошникова на 4-й минуте дополнительного времени, после розыгрыша большинства. Нападающий «юлаевцев» и защитник Филип Ларсен набрали по 2 очка за матч.

Благодаря этой победе «Салават Юлаев» занял первое место на «Кубке Башкортостана». Это десятая победа уфимцев в истории на домашнем предсезонном турнире.

Обо всех остальных итогах «Кубка Башкортостана» можно почитать в материале «Реального времени».

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Северсталь» (Череповец) — 2:1от (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы:

0:1 (33:03) — Кара (Думбадзе);

1:1 (48:51) — Гранлунд (Сошников, Ларсен);

2:1 (64:12) — Сошников (Ларсен, Кадейкин, бол.).