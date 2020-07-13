«Надавите на мэра»: в Instagram к Метшину пришли тысячи защитников женщин-мусульманок со всего мира

Атака ботов на мэра или социальная акция в надежде на справедливость?

Официальный instagram-аккаунт главы Нижнекамска Айдара Метшина сегодня оказался под прицелом тысяч пользователей: градоначальнику, во владениях которого произошли резонансные нападения на женщин в парках, написали уже порядка 3,5 тысячи человек из разных уголков мира. Они требуют справедливого наказания для подследственного Альберта Хабибуллина. «Justice for the Muslim woman» («Справедливость для мусульманок»), — лаконичный лозунг оставляют пользователи под последним постом Метшина.

На подозрительную активность обратили внимание многие пользователи соцсетей и татарстанские медиа. Совокупное число комментариев под последней десяткой постов мэра Нижнекамска едва доходит до двух тысяч, в то время как последняя публикация с неприметной фотографией визита министра МВД по РТ Артема Хохорина в город за два дня собрала 3,5 тысячи откликов. Абсолютное их большинство — англоязычные и никак не относящиеся к теме поста.

Пролистав аккаунты оставивших комментарии пользователей, собеседники «Реального времени» предположили, что Айдар Метшин стал жертвой атаки ботов — аккаунты комментаторов, за редким исключением, оказывались пустыми и закрытыми, кроме того, в качестве местоположения указывались преимущественно иностранные государства.

Тем более что чисто теоретически устроить такую акцию в Сети, по мнению экспертов, вряд ли сложно даже для самого скромного с точки зрения ресурсов пиар-агентства. С бюджетом в 2—5 тысяч рублей на специальных сервисах можно осуществить массовую «закупку» комментариев под любые цели и на любых платформах.

«Все произошедшее не является каким-то спланированным вбросом»

По просьбе «Реального времени» специалисты репутационного агентства «Репутация. Москва» (ГК Reputation.Earth) согласились проанализировать необычное внимание к главе столицы нефтехимиков в соцсети и пришли к неожиданному выводу:

— Все произошедшее не является каким-то спланированным вбросом. Мы нашли первоисточник распространения информации. Эту информацию распространяют реальные пользователи, от такого сегодня никто не застрахован. Комментарии от реальных людей, хотя профили могут выглядеть как фейковые: без фото, без постов, с малым количеством подписчиков, — объяснил руководитель отдела удаления информации репутационного агентства Игорь Архипов. — Мусульманское сообщество очень сплоченное: резонансные события, касающиеся мусульман, быстро распространяются в закрытых сообществах WhatsApp и Instagram.

По словам экспертов, первоисточник активности — крупное англоязычное мусульманское сообщество Muslim.daily c 346 тысячами подписчиков в Instagram. 11 июля группа разместила в своем профиле видео о том, как многодетную мать, женщину в хиджабе, избивает мужчина в нижнекамском парке «Семья». За два-три дня пост посмотрели более 77 тысяч человек, а сопровождался он ярким призывом: «надавить» на Айдара Метшина и «бомбардировать» его страницу в Instagram.

«Я хочу, чтобы как можно больше из вас зашли на страницу Instagram мэра этого города (@aidarmetshin) и на страницу Генерального совета города (@nk_city_administration) и прокомментировали посты просьбой о правосудии для женщин в парке, которых пнул этот трус. Одних слов и заверений, что он обо всем позаботится, недостаточно. Только когда вы оказываете на них давление, они начинают действовать. Так что бомбардируйте особенно страницу мэра @aidarmetshin и комментируйте, прося справедливости для этих женщин. Кроме жестокого нападения на эту мать, были атакованы и еще пять женщин. Надавите на мэра и попросите справедливости!! Я буду следить за этим и прошу русскоязычных последователей следить за этим и информировать меня, если что-то случится», — призывает администратор сообщества (переведено с англ. языка, пунктуация автора сохранена, — прим. ред.).

12 июля пост начали распространять другие крупные сообщества: Islam.dawah (166 тысяч подписчиков и более 31 тысячи просмотров поста), Intanmaizuraothaman (87 тысяч подписчиков), а также блогеры, пишущие на тему ислама, из многих стран мира.

— В данном случае видео скандальное, стоит разослать его в несколько крупных пабликов мусульманской тематики — и информация распространится вирусным путем совершенно бесплатно, — резюмирует Игорь Архипов.

История женоненавистника из парка «Семья»

Еще в начале июля по Сети разнеслось видео с камер наблюдения нижнекамского парка «Семья»: молодой мужчина подбегает к проходящей мимо женщине в хиджабе с тремя детьми и с силой пинает ее со спины. Девушка пытается подняться на ноги и заслонить детей, но у нее ничего не выходит — злоумышленник продолжает избиение, ничуть не смущаясь прохожих. Позже в Интернет просочились видеодоказательства и других нападений — каждый раз в поле зрения хулигана попадали молодые девушки и женщины. Обсуждения резонансных инцидентов длились несколько дней, были опубликованы сотни призывов найти и наказать женоненавистника.

По горячим следам его задержали уже 3 июля в одной из зеленых зон Нижнекамска. Нападающим оказался 34-летний Альберт Хабибуллин — уже судимый за подобную выходку в 2017-м местный житель. Роликов с «похождениями» Хабибуллина в Сети можно насчитать с десяток, но, по данным МВД по РТ, заявления в полицию на него написали только две жертвы, получившие «телесные повреждения». На женофоба составили административный протокол по первой части статьи «Мелкое хулиганство» — он получил штраф в тысячу рублей.

8 июля глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СК России по Татарстану организовать доследственную проверку. Фото sledcom.ru

Очень быстро весть о неожиданно мягком решении Фемиды дошла до соцсетей и СМИ, разгорелся настоящий скандал. 8 июля глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СК России по Татарстану организовать доследственную проверку. Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, или вражды в отношении какой-либо социальной группы», предполагающей наказание до пяти лет лишения свободы.

Как оказалось, обе пострадавшие женщины были беременны, а во время следствия Хабибуллин признался в ненависти к слабому полу, что и стало достаточной для него причиной нападений.

11 июля стало известно, что СК возбудил против Альберта Хабибуллина дело еще по одной статье по требованию прокуратуры, и речь может идти уже о семи годах лишения свободы: женофобу вменяют «Причинение физических или психических страданий путем насильственных действий, совершенных в отношении двух или более лиц, в отношении женщин, заведомо для виновного находящихся в состоянии беременности».

Ольга Голыжбина