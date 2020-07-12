Башкирская неделя: уход Газизова из «Уфы», гонки Татарстана и Башкирии, Элвин Грей против Роспотребнадзора

Ключевые события уходящих 7 дней в Башкортостане

На уходящей неделе одним из главных событий стала отставка гендиректора ФК «Уфа» Шамиля Газизова. Он решил попробовать свои силы в Москве и принял приглашение «Спартака». Путин поинтересовался у Хабирова, когда Башкирия обгонит Татарстан. Глава РБ дипломатично назвал соседнюю республику учителем. Элвин Грей возмущается штрафом за нарушение самоизоляции и готов судиться с Роспотребнадзором Татарстана, доказывая свою правоту. В суд передали дело беглой кассирши, грабители убили 100-летнего ветерана, а осужденный за экстремистские высказывания уфимец через 10 лет добился отмены приговора.

Шамиль Газизов покинул «Уфу»

Гендиректор ФК «Уфа» Шамиль Газизов ушел. Его позвали возглавить московский «Спартак».

Уфимская команда прославилась умением выращивать профессионалов. Клуб никогда не приближался вплотную к первой тройке Российской премьер-лиги, но его игроков покупали все топовые команды. Пиком стала продажа Александра Зинченко в знаменитый «Манчестер Сити».

Для Газизова переход в «Спартак» — это вызов. В работе есть плюсы и минусы. Но клуб башкирской столицы всегда будет рад принять спортивного менеджера обратно. Он вывел футбол в республике на новый уровень и определенно имеет запас потенциала еще надолго.



Фото spartak.com

Тем временем новым гендиректором «Уфы» должен стать Ринат Шайбеков. По крайней мере, пока он назначен исполнять обязанности руководителя клуба.



Когда Башкирия обгонит Татарстан?

Президент России Владимир Путин подогрел традиционную конкуренцию между Татарстаном и Башкирией.

На заседании набсовета Агентства стратегических инициатив (АСИ) глава государства обратил внимание на резкий скачок РБ в рейтинге инвестпривлекательности регионов. При этом лучшие результаты по стране (после Москвы) показывает Татарстан, добавил президент.

«Радий Фаритович, когда обгоните Татарстан, когда Башкирия выйдет на первые позиции?» — спросил Путин главу РБ Радия Хабирова, играя на многолетнем соревновании жителей двух республик.



На этот диалог почти мгновенно отреагировал уфимский художник Камиль Бузыкаев. Он изобразил конкуренцию Татарстана и Башкирии в новой карикатуре. Рисунок изображает глав республик Рустама Минниханова и Радия Хабирова, бегущих кросс. Хабиров догоняет Минниханова и кричит: «Лыжню!»



Элвин Грей vs Роспотребнадзор

Молодая звезда татарской и башкирской эстрады Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, пожаловался на получение штрафа за нарушение самоизоляции.

Певец объяснил, что прилетел на самолете из Москвы. На тот момент изолироваться должны были только прибывающие из-за границы.



В Роспотребнадзоре объяснили, что музыкант летел в одном самолете с пациентом, у которого выявили COVID-19. Поэтому ведомство воспринимало его как контактного и Юльякшин обязательно должен был отправиться на карантин.



Певец ответил на этот комментарий Роспотребнадзора еще более пламенным постом. Элвин Грей утверждает, что после прилета медики не встречали пассажиров рейса. Никто не предупреждал его о выявленном больном коронавирусом. В СМИ он тоже не видел сообщений о выявлении больных на своем рейсе.



Фото Дмитрия Резнова

Геопарк «Торатау» и угроза экологии

Политолог Карина Горбачева уверена, что создание геопарка «Торатау» и попытка включить его в список ЮНЕСКО является прикрытием гибели самого большого из трех оставшихся в Башкирии шиханов — Куштау.

В своей колонке для «Реального времени» она предполагает, что эксперты международной организации могут отказаться от включения башкирского природного комплекса в перечень своих геопарков. Горбачева уверена, это может бросить тень и на другие проекты.

Политолог обращает внимание, что проблема уничтожения уникального природного комплекса ради сырья для Башкирской содовой компании представляется как региональная и даже локальная. Однако на самом деле этот кейс имеет общероссийское значение:

«Нынешняя ситуация показывает, что этот геопарк может стать флагманом уничтожения природных территорий под эгидой их развития. А если это окажется правдой, то это уже далеко не региональная проблема».



Фото cityopen.ru

Дело «башкирской Бонни»

В суд наконец передано уголовное дело в отношении беглой кассирши Луизы Хайруллиной, похитившей из отделения «Россельхозбанка» в Салавате более 25 млн рублей.

Следователи МВД по Башкирии обвиняют ее в растрате.

Год назад поиски «башкирской Бонни» и ее семьи приковали внимание всей страны. В итоге нашли их в Казани на съемной квартире.



«Комариный апокалипсис»

В Уфе прочувствовали на себе последствия теплой зимы: жители башкирской столицы пожаловались на аномальное количество комаров.

Ученые объясняют, что кроме теплой зимы повлияло и введение режима самоизоляции. После его отмены люди стали выходить на улицу и тревожить насекомых.

Эксперты также уверяют, что сезон массового нашествия комаров скоро закончится, и коварных пискунов станет значительно меньше.



Фото bashinform.ru

Татарстанские мошенники обманули башкирских фермеров

В Татарстане расследуется уголовное дело о создании «молочно-финансовой пирамиды». Пострадавшими по нему проходят фермеры из Чувашии, Татарстана и Башкирии.

Казанские бизнесмены убеждали их стать партнерами в создании крупного бизнеса по переработке молока. Однако на самом деле привлеченные деньги использовались для выплат таким же инвесторам, пришедшим раньше.



Дом Шепелевых не стал федеральным памятником

«Башкультнаследие» отказалось признавать дом №4 по улице Бехтерева в Уфе памятником федерального значения. При этом он останется в республиканском перечне выявленных объектов культурного наследия.

Напомним, что спор вокруг построенного в середине XIX века памятника ведется в Уфе не первый год. Застройщик возводит жилой дом в опасной близости. Компания пыталась добиться снятия всех охранных статусов с этого дома.



Фото trishurupa.ru

Made in Bashkortostan

Разговоры о бренде «Сделано в Башкортостане» велись уже довольно долго.

Буквально недавно первый вице-премьер РБ Андрей Назаров заявлял об утвержденном правительством плане проекта. Теперь свою подпись поставил глава РБ Радий Хабиров.

Согласно плану мероприятий, уже в этом году планируется разработать фирменный стиль «Сделано в Башкортостане». Также к декабрю в Уфе должен открыться шоурум Made in Bashkortostan. Кроме того, предполагается запустить сайт проекта, на котором должны зарегистрироваться не менее 200 предприятий республики.



Вектор «после пандемии» станет важнее вектора «после Хамитова»

Политологи считают, что упор команды Хабирова на антагонизм с предыдущими властями республики уходит. И этот тренд подстегнул коронавирус.

«Оценки социально-экономических процессов будут идти скорее по принципу «до пандемии/после пандемии», нежели по принципу «при Хамитове»/«при Хабирове», — говорится в докладе Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).



Фото glavarb.ru

Жестокое убийство ветерана

Башкирию на этой неделе потрясла трагедия в селе Леуза Кигинского района РБ.

Там неизвестные решили ограбить 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны, воевавшего в Маньчжурии. Его убили — по версии, обнародованной в СМИ, убийцы четко знали, куда и зачем идут: по сообщениям различных порталов, 100-летнего старика перед смертью пытали (видимо, чтобы выяснить, где он хранит свои сбережения), а потом ему проломили голову.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, а общественность требует найти нападавших и наказать их максимально строго.

