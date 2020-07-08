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Власти Башкирии отказались включать дом Шепелевых в федеральный реестр объектов культурного наследия

12:01, 08.07.2020
Власти Башкирии отказались включать дом Шепелевых в федеральный реестр объектов культурного наследия
Фото: google.com/maps / скриншот

«Башкультнаследие» отказалось признавать дом №4 по улице Бехтерева в Уфе памятником федерального значения. Ведомство не стало включать дом Шепелевых в Единый госреестр объектов культурного наследия народов РФ.

Однако здание будет включено в республиканский перечень выявленных объектов культурного наследия, следует из документа, опубликованного на портале правовой информации Башкирии.

Напомним, что в Уфе градозащитники ведут войну с застройщиком ТСК «Дружба», который собирался снести в столице Башкирии дом, построенный в конце XIX века. Компания инициировала процесс лишения постройки охранного статуса.

ОбществоИсторияНедвижимость Башкортостан
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