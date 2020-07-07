Бренд «Сделано в Башкортостане» стал частью проекта по развитию экспорта в республике

Глава Башкирии Радий Хабиров утвердил проект «Сделано в Башкортостане», который станет частью более масштабного проекта по развитию экспорта в республике.

Хабиров подписал соответствующее распоряжение правительства РБ накануне. Документ опубликован сегодня.

Согласно плану мероприятий, уже в этом году планируется разработать фирменный стиль «Сделано в Башкортостане». Также к декабрю в Уфе должен открыться шоурум Made in Bashkortostan. Кроме того, предполагается запустить сайт проекта, на котором должны зарегистрироваться не менее 200 предприятий республики.

Ежегодно должны проводиться выставки и ярмарки продукции, постоянно вестись соцсети бренда, появляться реклама в интернете, в том числе контекстная.

В конце июня уже сообщалось, что правительство Башкирии приняло план реализации проекта «Сделано в Башкортостане». Первый вице-премьер РБ Андрей Назаров заявил тогда, что бренд Made in Bashkortostan будет присваиваться только качественной продукции.