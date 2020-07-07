Элвин Грей продолжает «крестовый поход» против Роспотребнадзора

«Без вины виноватый»?

На днях в аккаунте татаро-башкирского певца Элвина Грея в одной из соцсетей появился эмоциональный пост о том, что артиста признали виновным в административном правонарушении и выписали штраф в 500 рублей за несоблюдение режима самоизоляции.

Радик Юльякшин (настоящее имя певца) объясняет, что штраф назначен «задним числом» — за то, что он не ушел на самоизоляцию, прилетев 16 марта из Москвы. Напомним, что самоизоляция для прибывших в Татарстан из Москвы и Санкт-Петербурга стала обязательной почти месяц спустя, в середине апреля.

Были, по словам певца, и другие странности в присланном по почте постановлении — как он утверждает, письмо он получил только 5 июля, тогда как штраф был выписан 1 июня.

Сегодня из Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан пришел ответ на вопрос «Реального времени» о том, что же произошло. Вот версия, озвученная ведомством:



«Юльякшин Р.М. прибыл на одном авиарейсе с больным COVID-19 из Москвы. В этой связи как контактный подлежал медицинскому наблюдению и обязательной изоляции на срок 14 дней. В связи с нарушением режима изоляции, зафиксированным сотрудниками Пестречинской ЦРБ во время отбора материала на COVID-19, после направления этих сведений в адрес Лаишевского территориального отдела управления по данному факту был привлечен к административной ответственности», — говорится в ответе ведомства, поступившем в нашу редакцию.

По сообщению РПН, «информация о самоизоляции в связи с пребыванием данного гражданина в Москве не соответствует действительности, гражданин был контактным с больным новой коронавирусной инфекцией».

Всего за нарушение режима изоляции управление привлекло 49 граждан (это прибывшие в РФ и контактные), общая сумма штрафов составила 135,5 тыс. рублей, по данным ведомства.

Новое письмо от Юльякшина: «Неужели ответственные люди настолько некомпетентны?»

Сегодня под вечер в редакцию «Реального времени» пришло сообщение от исполнительного директора ООО «Музыкальный лейбл «Элвин Грей» Семена Прошко — новое послание певца Роспотребнадзору. Приводим здесь его текст:

«Маразм крепчает! Сегодня прочитал в СМИ ответ на мое открытое письмо представителей Роспотребнадзора.

Неужели так халатно подошли к такому вопросу или ответственные люди настолько некомпетентны? Вы ведь перепутали все, что только можно. Я-то за себя не переживаю, передал бумаги юристам, они пошли по судам. За другое обидно. Вы в письме хвастаетесь, что с одного только рейса оштрафовали 49 человек на сотни тысяч рублей. И все они сейчас будут вынуждены ходить по судам, отстаивать свои права. А таких рейсов было сотни. Если эти штрафы окажутся, как в моем случае, филькиной грамотой, то это беда. Беда для республики, беда для России в целом. Вы своим непрофессионализмом формируете отрицательный образ и накаляете обстановку.



Давайте разберем «мое» постановление:

В постановлении речь идет исключительно о нарушении 14 дневной самоизоляции после прибытия из-за границы, ссылаясь на пункты постановления главного государственного врача А. Поповой под №7 от 18.03.2020. Я же прилетел из Москвы, она не является заграницей. Так что этот пункт обвинения сразу в «топку».

Я прилетел 16 марта. При прилете нас не встречали медики , не предлагали какие-то карантинные меры. На этот день не действовало ни одного запрета. Концерты проводились , супермаркеты работали, самолеты летали.

Карантинные меры в Казани для всех въезжающих были применены гораздо позже.



Ни под один пункт мой прилет не попадает.

Если бы вы реально выявили больного «ковид-19» на нашем рейсе почему я об этом узнаю из прессы, сегодня ? Умолчав этот факт вы подвергли опасности не только меня, но и тысячи людей, которые могли бы со мной контактировать, контактировать с пассажирами нашего рейса. В СМИ публиковались данные о рейсах, где были обнаружены больные КОВИД-19, моего рейса там не было. Вы вводите людей в заблуждение и рассказываете о каком то мифическом выявленном больном Ковид-19. Когда вы его выявили? Кому об этом сообщили? Кого вы там закрыли на карантин? Вы же понимаете, что все это сказки Андерсена?»



Элеонора Рылова, Людмила Губаева