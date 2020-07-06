«Неприятно, когда тебя считают идиотом!»: за что оштрафовали Элвина Грея

Фото: Дмитрий Резнов

Путаница с постановлениями?

Известного татаро-башкирского певца Элвина Грея (Радика Юльякшина) признали виновным в административном правонарушении и выписали штраф в 500 рублей за несоблюдение режима самоизоляции. Об этом певец разместил пространный возмущенный пост в соцсети.

«Проснувшись сегодня утром, как всегда, заглянул в почтовый ящик и обнаружил конверт. В нем постановление о якобы нарушении, которого я не совершал. Ну и, соответственно, о штрафе. «Ну штраф и штраф. Со всяким бывает», — подумал я», — пишет певец. Но немного вникнув в суть документа, Юльякшин был несколько обескуражен.

«В постановлении читаю следующее: 16 марта я прилетел из Москвы в Казань и якобы нарушил режим самоизоляции. Что за хрень такая? Я же, как никто иной, знаю все сроки и постановления о самоизоляции, так как артисты «попали» в этой ситуации в первую очередь», — поведал о постигшей его напасти Элвин Грей.



Нестыковка заключается в том, что в документе заместитель главного государственного санитарного врача по РТ в Лаишевском, Пестречинском и Рыбно-Слободском районах Г.В. Игнатьева ссылается на постановление за номером 7, вступившее в законную силу 19 марта 2020 года, — о необходимости 14-дневной самоизоляции лицам, прибывшим из-за границы. При этом ограничительный режим для прибывших из Москвы был введен позже почти на месяц — 13 апреля, и номер у этого постановления правительства Татарстана совсем другой.

«Оказывается, госпожа Игнатьева считает, что Москва не столица России, а город иностранного государства. Вот это нонсенс. Вот это да. Разве чиновник такого уровня может так грубо ошибаться?» — иронизирует в посте Юльякшин.

«Вот и Элвина Грея обули»

Он с сожалением отмечает, что сроки обжалования постановления Роспотребнадзора РТ прошли. Оно вынесено 1 июня, а письмо певец получил только 5 июля. «Все сроки обжалования прошли. А «надлежащее уведомление» отменили законодательно…. Парадокс. Это что, теперь можно попирать закон, ища лазейки в дыре законодательной?» — возмущается артист.

Он не скрывает, что находится в замешательстве и спрашивает совета у своих подписчиков, как ему поступить. В своем эмоциональном посте Элвин Грей отмечает, что ему неприятно, что его посчитали «за идиота», который будет молчать.

«Вопрос к замглавврача: вы со всеми так поступаете? Или у вас что-то личное к моей персоне? А может, здесь усматривается другое? Если всех так незаконно под одну гребенку... мол, мы не только с вами так, вот и Элвина Грея обули. Ну уж извините, я не «бычок на откорме», который стоит в своем стойле и мычать боится», — дает он отповедь контрольному ведомству.

Не удержался певец и от обобщений, предположив, что он не один стал жертвой «ошибочных» постановлений.

— А если таких незаконных постановлений выписано тысячи? А если десятки тысяч? Это же уже уголовка чистой воды. С таким же успехом ведь этим врачом могут быть признаны все российские города, самолеты и поезда, из которых в это время прибывали в Казань, городами иностранных государств. Если вы думаете, что люди глупы и пугливы и посчитают лучше не связываться и отдать штраф, чем нанимать юристов, восстанавливать в суде пропущенный срок и признать ваши незаконные бумажки фикцией, то вы глубоко заблуждаетесь. Народ не быдло, он все понимает. Тем более в такое непростое время, — пафосно заключает Грей.

В качестве доказательства своей правоты к тексту он приложил фото постановления об административном правонарушении и конверт письма со штемпелем даты отправки и приема корреспонденции «Почтой России». Правда, на фото большая часть текста постановления прикрыта конвертом (возможно, таким образом Юльякшин защищал свои личные данные), на почтовом штемпеле указана дата 1 июня 2018 года. Но если обратиться на сайт «Почты России» по трек-номеру письма, то выходит, что из Пестрецов почтовое отправление «выехало» 3 июня, в место вручения прибыло тоже 3 июня, а адресату было вручено 22 июня. В общем, налицо большая неразбериха.

Слетал к другу на день рождения

Исполнительный директор ООО «Музыкальный лейбл «Элвин Грей» Семен Прошко пояснил «Реальному времени», что Элвина Грея 16 марта пригласил в Москву на свой день рождения друг, директор по стратегическому развитию «ВКонтакте» Константин Сидорков.

«Все мероприятия на тот момент были разрешены и ни о какой самоизоляции речи не шло. Элвин слетал в столицу и вернулся. 19 марта вышло постановление о самоизоляции прибывших из-за границы, и только 14 апреля была введена обязательная самоизоляции на 14 дней прибывших в Татарстан из других регионов. Элвин действовал согласно введенным ограничениям и в рамках закона самоизоляцию не нарушал.

Позже, 5 июля, он обнаружил у себя в почтовом ящике постановление о максимальном предусмотренном штрафе — 500 рублей, в котором ссылались на то, что он не соблюдал положенный срок самоизоляции прибывших из-за границы. Хотя черным по белому в этом же постановлении написано, что он прибыл рейсом Москва — Казань. В общем, чушь какая-то несусветная», — пояснил ситуацию Прошко.

Он предполагает, что письмо не было передано из рук в руки, а брошено в почтовый ящик нарочно. «Почему такой разбег в датах, путаница и отсылка к несуществующим фактам, хотелось бы разобраться», — отмечает исполнительный директор артиста.

«Система работает по накатанной»

«Реальное время» отправило запрос в Управление Роспотребнадзора по республике с просьбой прокомментировать ситуацию, но на момент публикации материала ответ еще не был получен.

Издание также опросило правоведов. Юрист компании «Татюринформ» Юлия Буслаева отметила, что если все случилось именно так, как описал артист, он может обжаловать постановление о наложении штрафа в районном суде.

— Сроки обжалования таких решений исчисляются с момента получения. В иске ему нужно указать, когда он получил письмо. Суд рассматривает такие обращения.

Солидарен с ней и исполнительный директор юридической компании «Фактор права» Роман Шахмуратов, который подчеркнул, что комментирует ситуацию без учета анализа документов.

— Если артист прилетел из Москвы 16 марта, то тогда действительно не был введен 14-дневный режим самоизоляции. И если его за это привлекают к административной ответственности, то это ошибка, и с момента получения такого постановления у него есть возможность его обжаловать. Если этого не делать, система работает по накатанной, и ему придется заплатить штраф. Ему нужно обратиться к юристу, который внимательно изучил бы это постановление и составил иск.

Элеонора Рылова