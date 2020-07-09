«Геопарк «Торатау» может стать флагманом уничтожения природных территорий под эгидой их развития»

Спасти геонаследие, не уничтожив: колонка политолога Карины Горбачевой

Власти Башкирии хотят включить геопарк «Торатау» в список геопарков ЮНЕСКО. Однако международная организация, дорожа своей репутацией, может отказать им из-за ситуации с горой Куштау, которая входит в природный комплекс «Башкирские шиханы», считает политолог и колумнист «Реального времени» Карина Горбачева. Именно Куштау, с подачи главы Башкирии Радия Хабирова, собирается разрабатывать «Башкирская содовая компания». И местные жители уже получили предупреждение о начале геологоразведочных работ на шихане. В колонке «Реального времени» Горбачева объясняет, почему вопрос будущего уникальных гор является проблемой не региональной, а федеральной.

На днях в Уфе прошел Международный форум урбанистики. И хотя урбанистика изучает развитие городских экосистем, одну из секций организаторы посвятили сохранению природного и историко-культурного наследия Башкортостана. Название выбрали многообещающее и даже пугающее «Торатау — флагман развития уникальных природных территорий». Чем же секция по второму будущему геопарку ЮНЕСКО в России могла бы напугать специалистов и обычных граждан?

Спасти геонаследие через геопарк

Геопарк «Торатау» — возможный номинант на статус второго российского геопарка ЮНЕСКО. Основания для этого веские — он расположен на территории двух известных на весь мир шиханов — Торатау и Юрактау. Древние рифы, спрятанные по всему миру под землей и лишь в Башкирии выступающие над ее поверхностью, — место действительно уникальное и требующее к себе особого отношения. Обеспечить его можно через создание особо охраняемой природной территории (что было сделано еще в 1980-х), а также через создание структуры типа геопарка ЮНЕСКО. Статус геопарка не является юридическим и не имеет силы закона, но если такой парк находится под эгидой международной структуры, то сам ее бренд может оказаться препятствием для посягательств на неповторимый объект — мало кто захочет впутываться в международный скандал.

Вид на Куштау и Юркатау. Фото vk.com/saveshihan

Важно, что геопарк нужен не только для сохранения геонаследия, но и для его популяризации. Именно так работает сеть глобальных геопарков ЮНЕСКО: особый статус позволяет распространить информацию о геологическом объекте на весь мир и привлечь к знакомству с ним ученых, студентов и обывателей из разных стран. Создатели геопарков из этой сети тесно сотрудничают между собой, обмениваются опытом и совершенствуют свою работу. Башкирия в этом деле стала локомотивом всей России, так как именно здесь запущен геопарк «Янган-тау», который первым в стране включили в сеть ЮНЕСКО.

Сохранение и популяризация геонаследия — цель благая и достойная уважения. Но, как известно, благие намерения — явление субъективное, они не могут быть единственным критерием для оценки конечного результата. В случае с башкирскими шиханами судить об их сохранении нужно не по тому, что геопарк номинируют или включат в сеть ЮНЕСКО, а по тому, будет ли сохранен уникальный природный комплекс в его целостности. Нынешние же события сигнализируют об обратном.

Ложка меда в бочке дегтя

Природный комплекс «Башкирские шиханы» — феномен во всех смыслах слова. Человечеству мало того, что подобных мест в мире нет. Оно добавляет ему неповторимость своими действиями: раздробить целое на части, одну из которых возвеличить, а вторую уничтожить. Именно так поступают в отношении башкирских рифов: горы Торатау и Юрактау спасают всеми способами, а в отношении остального применяют позицию «после нас хоть … карьер». Такое настоящее постигло риф Шахтау, и такое будущее готовят для самого красивого, и вместе с тем самого большого рифа Куштау.

Вид на Куштау и Торатау. Фото vk.com/saveshihan

Можно было бы радоваться появлению в России номинанта на второй геопарк ЮНЕСКО, если бы не понимание, что этот геопарк — прикрытие гибели уникального геонаследия. Уничтожается при этом не какая-то отдельная гора, а неповторимое единство природного комплекса. Это то же самое, если бы 19 башен Кремля внесли в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, а Троицкую башню оставили на кирпич для какого-то олигарха или на продажу заграницу.

Возможно, лицемерие в отношении уникального природного комплекса известно представителям глобальной сети геопарков ЮНЕСКО. Об этом косвенно может говорить отказ иностранных гостей приехать лично на форум в Россию, а также отсутствие некоторых их них на мероприятии даже в онлайн-формате.

Такая позиция вполне объяснима — поддерживая включение геопарка с подобной «подноготной», зарубежные члены ЮНЕСКО бросят тень на свои детища. «А не скрывает ли разработку какой-то уникальной горы французский геопарк Божоле?» — будут думать туристы, вспоминая инцидент с геопарком «Торатау». Если его включат в сеть ЮНЕСКО, репутация сети, сохраняющей геонаследие, будет подорвана раз и навсегда.

Следом жители близлежащих деревень получили от АО «Сырьевая компания» уведомления о том, что «работы никак не отразятся на условиях вашего проживания в поселке, не окажут негативного влияния на привычный быт». Фото vk.com/southbashkortostan

Регионизация проблемы, или литотизация по-русски

Члены форума покинули регион, а жители проголосовали за будущее Конституции — теперь ничто не мешает приступить к освоению Куштау. Видимо, это хотят донести до местного населения будущие разработчики горы. Практически сразу после форума и голосования появились свидетельства рубок леса, который весной выводили из зоны, где рубки недопустимы. Следом жители близлежащих деревень получили от АО «Сырьевая компания» (вместе с БСК входит в структуру холдинга «Башхим», — прим. ред.) уведомления о том, что «работы никак не отразятся на условиях вашего проживания в поселке, не окажут негативного влияния на привычный быт». Текст «успокаивающего» объявления от добывающей компании тонко подменяет понятия — влияние «на окружающую среду» превратили во влияние на «привычный быт». Копатели обещают, что «условия проживания в поселках» не изменятся, забывая предупредить о главном — что за пределами населенных пунктов исчезнет особо ценный лес и всемирно известный, неповторимый природный объект.

Преуменьшение значения происходящего характерно для истории с шиханами. С самого начала вопрос будущего комплекса этих гор представлялся как проблема регионального уровня, даже местечкового характера. «Угроза закрытия градообразующего предприятия», «отставка Хамитова как неспособность решить сырьевую проблему завода» — проблема Башкирских шиханов не раз предлагалась к восприятию именно как частный случай, который не имеет отношения к России в целом и тем более мирового значения. Вот и сейчас промышленники идут проторенным путем, намеренно занижая значимость разработки Куштау, сводя ее до парадоксального «поселкового» уровня.

Однако сколько не прячь шило в мешке, его не утаишь. Как бы ни были сильны информационные ресурсы производственных лоббистов, проблема все равно дает о себе знать, причем в самых неожиданных местах. Впрочем, история с геопарком «Торатау» уже вскрывает противоречивость ситуации, словно нарыв. «Флагман развития уникальных природных территорий», каковым башкортостанское правительство пытается представить геопарк «Торатау», должен заставить насторожиться. Ведь если подобные процессы сопровождают один из первых геопарков России (а сейчас в стране созданы всего несколько геопарков: «Алтай», «Янган-тау», «Ундория»), то что ждать от остальных? Нынешняя ситуация показывает, что этот геопарк может стать флагманом уничтожения природных территорий под эгидой их развития. А если это окажется правдой, то это уже далеко не региональная проблема.

Карина Горбачева