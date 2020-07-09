Путин — Хабирову: «Радий Фаритович, когда обгоните Татарстан?»

Сегодня президент России Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Он отметил, что Татарстан занимает второе место в рейтинге инвестиционной привлекательности среди регионов и Башкортостан приближается к показателям РТ.

«У нас традиционно Поволжье развивается достаточно хорошими, быстрыми темпами, качественно. И из регионов Поволжья, конечно, лидером, да и в стране в целом, является Татарстан. И в этом году он второе место в рейтинге занимает по качеству инвестклимата. Но, судя по всему, Башкортостан приближается вплотную к Татарстану. Радий Фаритович, когда обгоните Татарстан, когда Башкирия выйдет на первые позиции?» — сказал Путин главе Башкортостана Радию Хабирову.

«Я думаю, это займет какое-то время», — ответил глава Башкортостана.

Он подчеркнул, что Татарстан и Башкортостан — братские республики. И Татарстан в каком-то смысле учитель для Башкортостана.

«Владимир Владимирович, стараемся», — подытожил Хабиров.