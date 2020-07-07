В Роспотребнадзоре объяснили, за что оштрафовали Элвина Грея

Фото: Дмитрий Резнов

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан на запрос «Реального времени» представило свою версию причины привлечения к административной ответственности по ст. 6.3 ч. 1 КоАП РФ известного татаро-башкирского певца Радика Юльякшина, выступающего под псевдонимом Элвин Грей.



«Юльякшин Р.М. прибыл на одном авиарейсе с больным COVID-19 из Москвы. В этой связи как контактный подлежал медицинскому наблюдению и обязательной изоляции на срок 14 дней. В связи с зафиксированным нарушением режима изоляции сотрудниками Пестречинской ЦРБ во время отбора материала на COVID-19 и направлением этих сведений в адрес Лаишевского территориального отдела управления по данному факту был привлечен к административной ответственности», — говорится в ответе ведомства, поступившем в нашу редакцию.

По сообщению РПН, «информация о самоизоляции в связи с пребыванием данного гражданина в Москве не соответствует действительности, гражданин был контактным с больным новой коронавирусной инфекцией».

Всего за нарушение режима изоляции управление привлекло 49 граждан (это прибывшие в РФ и контактные), общая сумма штрафов составила 135,5 тыс. рублей.