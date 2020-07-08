В Башкирии передали в суд дело беглой кассирши Хайруллиной

Фото: пресс-служба МВД по РБ

Салаватский горсуд рассмотрит уголовное дело в отношении беглой кассирши Луизы Хайруллиной, за поисками которой в прошлом году следила вся страна. Следователи МВД Башкирии обвиняют ее в растрате.

Объем уголовного дела составил 12 томов, передает пресс-служба МВД РФ.

По данным Главного следственного управления МВД по РБ, более 25 млн рублей Хайруллина вынесла из банка за период с 2017 по 2019 год.

«В мае прошлого года старший кассир узнала, что в банке предстоит ревизия, и поняла, что недостача будет выявлена. Не имея средств возместить крупный ущерб, супруги приняли решение скрыться. Похитив около одного миллиона рублей из кассы кредитного учреждения, вместе с двумя дочерьми они выехали из г. Салавата на своем автомобиле. Несколько дней жили в лесу. Затем вернулись в город, оставили машину в гараже и на такси выехали в г. Казань, где сняли квартиру», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В начале июля «Реальное время» писало, что судебный процесс должен начаться в ближайшее время. Адвокат Хайруллиной сообщала, что никаких неожиданностей в деле нет, поскольку все обстоятельства уже известны.