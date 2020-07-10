Матрица Газизова: лучший менеджер российского футбола выбрал «красно-белую» таблетку

«Уфа» потеряла. Приобретет ли «Спартак»?

Московский «Спартак» объявил об уходе генерального директора Томаса Цорна. Он приходил в московский клуб под перспективные задачи и, казалось бы, надолго. Но в стане «красно-белых» все меняется так быстро, что попасть «под раздачу» может любой сотрудник клуба в любое время. Место Цорна долго не пустовало — его займет, пожалуй, лучший футбольный менеджер российского футбола на сегодняшний день. Шамиль Газизов много лет создавал «Уфу» в том виде, в котором она есть сейчас, практически с нуля, а теперь переезжает в Москву. О том, почему Шамиль Камилович принял верное решение, которое всегда оставляет ему шанс вернуться домой — в материале «Реального времени».

Башкирия — это не только хоккей

51-летний Шамиль Газизов для столицы Башкирии уже давно стал особенным человеком. Он не играл профессионально в футбол, но сделал для этого вида спорта в республике больше, чем кто-либо другой. Еще в 2006 году Газизов создал мини-футбольную команду «Динамо-Тималь». По сути, это был его первый опыт того, как в профессиональном спорте содержать команду и жить по средствам. Пусть та мини-футбольная история закончилась не очень хорошо — лавров в Суперлиге клуб не снискал, а через пару лет его расформировали. Но многие набитые шишки, наработки и процессы того проекта пригодились Газизову позже, когда он стал управленцем в ФК «Уфа», оставаясь при этом председателем местной футбольной федерации.

Главные качества Шамиля Камиловича — самостоятельность и вовлеченность в процесс, который он не боится брать в свои руки и нести за него полную ответственность. Ему удалось переломить сложившийся стереотип о том, что Башкирия — это только хоккей. Аргументом Газизова всегда был двор: «Выйдите на улицу и посмотрите — во что играют ребята? Правильно, в футбол. Хоккей — это, в большинстве своем, развлечение для богатых дядь».

Еще в 2006 году Газизов создал мини-футбольную команду «Динамо-Тималь». По сути, это был его первый опыт того, как в профессиональном спорте содержать команду и жить по средствам. Фото vk.com

Начало большого футбола в Башкирии

С приходом Газизова начался поэтапный рост «Уфы» — клуб последовательно вышел в ФНЛ, потом — в РПЛ. Все это происходило, когда республикой руководил Рустэм Хамитов, который изначально рассматривал создание футбольного клуба в 2010 году как политический инструмент. Предыдущий многолетний президент Башкирии Муртаза Рахимов любил хоккей и все вкладывал в благополучие «Салавата Юлаева». Хамитов выбрал иную тактику: переключил внимание на футбол — правда, при этом, когда нужно, пользовался и нажитым хоккейным благосостоянием республики. На хоккее он был редкий гость, а вот к футболу стремился был быть ближе и вместе с клубом праздновал ключевые победы: поздравлял игроков с первым в истории Уфы выходом футбольного клуба в Премьер-лигу, отмечал попадание команды в квалификацию Лиги Европы.

В первые годы существования башкирского футбольного клуба Шамиль Газизов помогал ему неофициально. В 2012 году занял должность генерального директора — и почти сразу все пошло как по маслу. В 2014-м Газизов пережил личную трагедию — зимой внезапно остановилось сердце у его 18-летнего сына. В тот же год ФК «Уфа» вышел в РПЛ и ни разу не покидал лигу…

Самый известный и удачный пример работы Газизова в «Уфе» — продажа Александра Зинченко в «Манчестер Сити». Немало было и внутрироссийских побед. Как пример, трансфер Облякова, которого теперь уже экс-менеджер уфимцев буквально увел из-под носа у питерского «Зенита». Из перепродаж футболистов, помимо Зинченко, стоит выделить трансферы того же Облякова и Дивеева в ЦСКА, Стоцкого в «Краснодар», Игбуна в «Динамо», Лунева в «Зенит», Живоглядова в «Локомотив».

Самый известный и удачный пример работы Газизова в «Уфе» — продажа Александра Зинченко в «Манчестер Сити». Фото wikipedia.org

Многие тренеры, которых Газизов приглашал в «Уфу», тоже выходили на новый уровень: Колыванов, Семак, Евсеев... Не очень получилось только у Томарова и Кириченко, но на то были свои причины. Не так долго проработал в столице Башкирии Гончаренко — но только из-за того, что московский ЦСКА решил зимой 2016 года вернуть белорусского тренера после ухода Леонида Слуцкого.



Почему Газизову не стоило уходить в «Спартак»

Самое главное, что нужно понимать в назначении Газизова, — то, что он становится седьмым гендиректором «Спартака» за 16 лет. В среднем люди на этой должности работали по два с половиной года. Предшественник Шамиля Камиловича, Томас Цорн, продержался на этой позиции меньше всех — год и 2 месяца.

Придется забыть обо всей самостоятельности: в Москве не будет, как в «Уфе». Там Газизов все равно будет оставаться человеком из провинции среди окружения Федуна. Над Шамилем Камиловичем будут стоять минимум пять человек, с которыми придется согласовывать ключевые решения. Но главное будет заключаться в том, как Газизов сработается с самим владельцем клуба. На начальном этапе почти все истории взаимосвязи Федуна с кем-либо из тренеров или функционеров выглядели красиво, долгосрочно и оптимально для обеих сторон. Шамилю Газизову надо распечатать и повесить над своим рабочим столом вот эту картинку, чтобы всегда оставаться в тонусе и не забывать, куда он попал:

Это формула работы сознания типичного болельщика «Спартака» на протяжении долгих лет, изложенная в шутливой манере, но как никогда близкая к правде и к тому, что происходит в московском клубе регулярно. Источник: twitter.com

Ну а лучше всего о предстоящей работе Газизова в «Спартаке» накануне высказался бывший футболист, а ныне ведущий «Матч ТВ» Андрей Аршавин:

— Его выбор логичен. Он проделал хорошую работу в «Уфе», пользуется авторитетом в агентских кругах. Результат клуба нормальный, независимо от тренера и игроков, для тех задач, которые ставятся. Это позитивный момент, что человек переходит на ранг выше лишь за свои заслуги, а не потому, что у него в «Спартаке» брат, сват и так далее.

Работа в «Уфе» отличается от «Спартака». Там он решал все. Ему не нужно было никого спрашивать. В «Спартаке» так не прокатит. Важно будет понять, какие условия работы будут оговорены в разговоре с Федуном. У Газизова будет другой режим работы, потому что у «красно-белых» совсем другой уровень давления.

Почему Газизов все сделал правильно

Финансовый вопрос стал ключевым в решении Леонида Федуна убрать Томаса Цорна из «Спартака». Последствия нового экономического кризиса и коронавирусной пандемии больно ударили по активам Федуна, поэтому вкладывать в «Спартак» бешеные деньги у Леонида Арнольдовича не получится. Соревноваться в денежной гонке с питерским «Зенитом», бюджет которого, по некоторым данным, достигает 17 миллиардов на весь клуб, не имеет никакого смысла. Теперь «красно-белые» пойдут по другому пути — крепкого провинциального клуба, живущего по средствам, которые сам заработал.

— Бюджеты «Уфы» и «Спартака» отличаются в пять—шесть раз, а результаты похожие. Значит, потенциал у нас в пять—шесть раз выше, — объяснил свое решение привлечь Газизова Федун.

Есть еще один занимательный факт: нынешняя суммарная стоимость футболистов «Уфы» — порядка 23 миллионов евро. «Спартака» — порядка 90 миллионов. После 27 туров РПЛ уфимцы выше «Спартака» в турнирной таблице, опережая его на три очка. И все это на фоне того, что башкирская команда недополучила обещанные деньги из бюджета региона. По некоторым данным, «Уфа» недосчиталась в этом году финансирования на 800 миллионов рублей. Все это время клуб жил на собственные, заработанные ранее средства.

Глобальная идея Леонида Федуна заключается в том, чтобы вывести «Спартак» на самофинансирование. В этом опыт, знания и связи Газизова точно будут полезны. Фото spartak.com

В прошлогоднем интервью «Реальному времени» Шамиль Газизов предельно ясно объяснил стратегию «Уфы»:

— Вы покажите мне хоть один клуб в республике, который зарабатывает больше нас?

Мы выращиваем не только игроков, которых потом выгодно продаем, но даем шанс и перспективным тренерам проявить себя в Уфе, а затем уйти на повышение. Я не раз говорил, что на данном этапе развития — это наш единственный путь. Мы выбрали такую модель управления клубом: если кто-то делает предложение по нашему футболисту, то мы его обязательно рассматриваем. Если это предложение устраивает нас и игрока, мы всегда его продаем.

Глобальная идея Леонида Федуна заключается в том, чтобы вывести «Спартак» на самофинансирование. В этом опыт, знания и связи Газизова точно будут полезны. Но самое главное, что «спартаковский» опыт интересен самому Шамилю Камиловичу. Даже если что-то в Москве пойдет не так, его точно будут ждать в «Уфе» обратно с распростертыми объятиями. Наверняка понимает это и Газизов.

Сейчас же у него появился шанс попробовать себя на другом уровне. Это как в хоккее с игроками, которые играют в КХЛ, но всегда мечтают о шансе в НХЛ. Отметим, что интерес к персоне менеджера со стороны российских клубов был и раньше. По некоторой информации, в разное время он отказывал московскому «Динамо» и казанскому «Рубину». Сейчас на волне очередного качественного рывка «Уфы» Газизову самое время попробовать себя в столице. От такого предложения отказаться сложно. А наблюдать за работой функционера теперь будет еще более увлекательно.

Пойдет ли Евсеев вслед за Газизовым?

В среду после волевой победы «Уфы» над «Ростовом» (2:1) в гостях Газизов зашел в раздевалку уфимского клуба и объявил о своем уходе. Было печально не только футболистам, персоналу, но и самому Шамилю Камиловичу, который не сдержал слез.

По информации «Реального времени», одно из главных условий, о котором просил Газизов у Федуна — это возможность самостоятельного принятия решения по кандидатуре главного тренера. В принципе, ничего нового в этом нет. Такие же условия были и у Цорна, который осенью привел в клуб Доменико Тедеско. Шамиль Камилович, вероятнее всего, по окончании сезона будет настаивать на кандидатуре нынешнего тренера «Уфы» Вадима Евсеева. Как игрока его прекрасно помнят болельщики «Спартака». Как тренер он прекрасно заявил о себе в нынешнем сезоне.

— Я рад за Шамиля Камиловича и рад, что такой человек будет работать в «Спартаке». И, прежде всего, желаю ему удачи. Потому что его профессиональные качества общеизвестны. Все, что нужно для успешной работы на этой должности, у него есть, — написал Евсеев в своем «Инстаграме».

При этом тренер отметил очень важный момент: Газизов никогда бы не покинул «Уфу», если бы знал, что это навредит команде:

— За 10 лет он сделал в Башкортостане очень качественный клуб. Выстроил структуру, и это дает свои плоды. И он никогда не ушел бы из «Уфы», если бы это привело бы к проблемам у клуба, — считает Евсеев.



Не секрет, что Газизову принадлежит большая часть уставного капитала ФК «Уфа». Как уже заявил сам менеджер, он передаст свою долю другому человеку, но это не будет исключать ее возвращения в случае обратного перехода Шамиля Камиловича в столицу Башкирии.

— ФК «Уфа» теперь — это бренд. Он будет на плаву вне зависимости от присутствия в нем конкретных людей, — считает Газизов.

Футбольная криптовалюта

В недавнем интервью «Реальному времени» функционер рассказывал о новом и совершенно беспрецедентном для России футбольном проекте под названием «Метафутбол»:

— В кризисные времена важно принимать нестандартные ходы. Это и в бизнесе так работает. Мы с другом и коллегой Олегом Ереминым хотим все-таки запустить площадку «Метафутбол» в виде приложения. Это будет условная биржа футболистов. Надеюсь, это добавит больше зрительского интереса и приведет деньги в футбол. Тоже будет для нас подспорьем, будем иметь с этого доход.

«Надеюсь, к началу нового сезона футбольный клуб «Уфа» станет первопроходцем в этом деле», — говорил Газизов. Фото fcufa.pro

«Метафутбол» — это такая виртуальная площадка, где у каждого будут токены игроков или клубов. Если футболист продается, то тот человек, который имеет его токен, получает прибыль. Участники также могут совершать различные операции друг с другом. Отмечу, что на реальной трансферной политике клубов это не скажется, не будет главенствующим при принятии решений. Условно говоря, мы хотим запустить свою футбольную криптовалюту.

В целом мы уже готовы к тому, чтобы запустить этот проект. Надеюсь, к началу нового сезона футбольный клуб «Уфа» станет первопроходцем в этом деле. Мы всегда стараемся быть в авангарде всяких новинок.



Что теперь будет с анонсированным проектом, пока неизвестно. Сейчас у Шамиля Газизова на повестке дня дела поважнее — он в процессе смены башкирской столицы на российскую.



Андрей Лопата