В «Уфе» назначили нового генерального директора
Новым генеральным директором «Уфы» назначен Ринат Шайбеков. На этом посту он сменил Шамиля Газизова, перешедшего на аналогичную должность в московском «Спартаке».
По данным источника, кандидатура Шайбекова была утверждена на совещании с главой Башкортостана Радием Хабировым. Новый руководитель клуба уже приступил к выполнению своих обязанностей, сообщает «РБ-Спорт».
Ранее Шайбеков работал в «Уфе» на посту исполнительного директора клуба.
Подробнее об уходе Шамиля Газизова в московский «Спартак» можно почитать в материале «Реального времени».СпортФутбол Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым