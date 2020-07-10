В «Уфе» назначили нового генерального директора

Новым генеральным директором «Уфы» назначен Ринат Шайбеков. На этом посту он сменил Шамиля Газизова, перешедшего на аналогичную должность в московском «Спартаке».

По данным источника, кандидатура Шайбекова была утверждена на совещании с главой Башкортостана Радием Хабировым. Новый руководитель клуба уже приступил к выполнению своих обязанностей, сообщает «РБ-Спорт».

Ранее Шайбеков работал в «Уфе» на посту исполнительного директора клуба.

Подробнее об уходе Шамиля Газизова в московский «Спартак» можно почитать в материале «Реального времени».