Бузыкаев нарисовал карикатуру по мотивам разговора Путина и Хабирова про Татарстан

Известный художник из Башкирии Камиль Бузыкаев опубликовал новую работу. Он отреагировал на диалог между президентом России Владимиром Путиным и главой Башкирии Радием Хабировым.

Бузыкаев нарисовал президента Татарстана Рустама Минниханова и Хабирова, которые соревнуются в беге. При этом Хабиров догоняет Минниханова и кричит: «Лыжню!»

Сегодня Путин провел заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Он отметил, что Поволжье традиционно развивается хорошими, быстрыми темпами. И из регионов Поволжья выделил Татарстан, который занял второе место в рейтинге инвестклимата.

«Судя по всему, Башкортостан приближается вплотную к Татарстану. Радий Фаритович, когда обгоните Татарстан, когда Башкирия выйдет на первые позиции?» — сказал Путин Хабирову.

Глава Башкортостана замялся и ответил, что «это займет какое-то время».

