Новости общества

14:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

АПЭК: в Башкирии отойдет на второй план противопоставление «при Хамитове» / «при Хабирове»

13:18, 06.07.2020 1
АПЭК: в Башкирии отойдет на второй план противопоставление «при Хамитове» / «при Хабирове»
Фото: glavarb.ru

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) подготовило доклад о конфигурации власти в Башкирии. Эксперты считают важными факторами демонстрирование связи с первым президентом РБ Муртазой Рахимовым и критику предыдущего главы республики Рустэма Хамитова.

Одним из главных плюсов сегодняшней власти республики доклад называет наличие трех важных политиков, имеющих «федеральный бэкграунд». Это — глава Башкирии Радий Хабиров, первый вице-премьер Андрей Назаров и руководитель администрации главы РБ Александр Сидякин.

«Все эти фигуры могут рассматриваться как самостоятельные игроки федерального уровня, что, несомненно, добавляет республике влияния во взаимоотношениях с центром», — говорится в докладе.

При этом отмечается, что противопоставление нынешней власти команде предыдущего главы теряет свою актуальность.

«Оценки социально-экономических процессов будут идти скорее по принципу «до пандемии /после пандемии», нежели по принципу «при Хамитове» / «при Хабирове», — отмечают в АПЭК.

При этом в докладе утверждается, что градус критики в отношении Хамитова и его команды спал, и делается предположение, что это «фактор неформальных договоренностей».

ОбществоВласть Башкортостан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:43
    Реальное время, у вас периодически выходил рейтинг влияния в республики, типа топ-100 элит. Вы когда будете его снова составлять?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем