АПЭК: в Башкирии отойдет на второй план противопоставление «при Хамитове» / «при Хабирове»

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) подготовило доклад о конфигурации власти в Башкирии. Эксперты считают важными факторами демонстрирование связи с первым президентом РБ Муртазой Рахимовым и критику предыдущего главы республики Рустэма Хамитова.

Одним из главных плюсов сегодняшней власти республики доклад называет наличие трех важных политиков, имеющих «федеральный бэкграунд». Это — глава Башкирии Радий Хабиров, первый вице-премьер Андрей Назаров и руководитель администрации главы РБ Александр Сидякин.

«Все эти фигуры могут рассматриваться как самостоятельные игроки федерального уровня, что, несомненно, добавляет республике влияния во взаимоотношениях с центром», — говорится в докладе.

При этом отмечается, что противопоставление нынешней власти команде предыдущего главы теряет свою актуальность.

«Оценки социально-экономических процессов будут идти скорее по принципу «до пандемии /после пандемии», нежели по принципу «при Хамитове» / «при Хабирове», — отмечают в АПЭК.

При этом в докладе утверждается, что градус критики в отношении Хамитова и его команды спал, и делается предположение, что это «фактор неформальных договоренностей».