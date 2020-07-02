Минниханов поздравил татарстанцев с признанием Казани Городом трудовой доблести

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил всех жителей республики с присвоением Казани статуса «Город трудовой доблести».

«Президент России В.В. Путин присвоил столице нашей республики почетное звание «Город трудовой доблести». Поздравляю всех жителей Казани, всех татарстанцев с этим знаменательным событием! Низкий поклон всем, кто самоотверженным трудом ковал Великую Победу!» — написал Минниханов в Instagram.

Напомним, сегодня Казань вошла в список городов, которые получили новый статус — «Город трудовой доблести». Этот статус означает, что во время Великой Отечественной войны предприятия города приложили героические усилия к тому, чтобы обеспечить фронт всем необходимым.