Ефремов о ДТП: «Как тут отмажешься, когда все всё видели»

Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в Москве, записал видеообращение, которое было опубликовано на youtube-канале «Гражданин поэт». В нем он заявил, что не будет пытаться избежать ответственности за произошедшее.

«Я не понимаю, как дальше жить. Знаю, многие думают, что меня, как артиста, будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Да и как тут отмажешься, когда все все видели. Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава Богу, мама моя не увидела. Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь. Конец, нет уже больше никакого Ефремова», — сказал актер.

Он отметил, что поможет семье погибшего в ДТП Сергея Захарова, «если примут»: «Это не попытка откупиться, а попытка искупить», — сказал он.

«Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего», — заключил Ефремов.

ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова случилось 8 июня вечером на Смоленской площади в центре Москвы. Пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном Lada. Водителя фургона Сергея Захарова спасти не смогли: он скончался в больнице. Таганский районный суд Москвы отправил актера под домашний арест на два месяца, до 9 августа.